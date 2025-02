Δεκάδες φοιτητές διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, εκφράζοντας την οργή τους για τη δολοφονία ενός συμφοιτητή τους. Οι φοιτητές κατήγγειλαν τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας γύρω από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, στον απόηχο της δολοφονίας του 19χρονου Αμίρ Μοχαμάντ Χαλεγκί από ληστή το βράδυ της Τετάρτης.

Outrage is growing after Ali Mohammad Khaleghi, 19, was fatally stabbed near his dormitory in Tehran’s Amirabad district. Students say violent robberies near Koi dormitory have been ignored for years, while the university prioritizes surveillance and repression over student… pic.twitter.com/DLEWX6Kok7

The protest was reportedly sparked by the government’s failure to take responsibility for the killing of a 19-year-old student last night by armed robbers.

Violent clashes took place between protesting students and security forces at Tehran University.

Angry students in Tehran University are protesting on campus tonight and chanting:

“The blood of the innocent that spilled will never be erased”.

At the Munich Security Conference, I just received devastating news: another innocent student has been killed in Iran, igniting… pic.twitter.com/e6ilsr4p6w

