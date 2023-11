Σχεδόν 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε το βράδυ στο Παρίσι για να ζητήσουν να σταματήσει η «σφαγή στη Γάζα» και να κηρυχθεί αμέσως «κατάπαυση του πυρός», σε μια διαδήλωση που οργάνωσαν βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά), συνδικάτα και άλλες συλλογικότητες.

Η διαδήλωση έγινε με την άδεια των αρχών.

Hundreds of protesters rally in central Paris, France, in solidarity with the Palestinian people under Israel’s genocidal aggression in Gaza. #GazaGenocide pic.twitter.com/G5jMSbUYjo

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, κρατώντας σημαίες και πλακάτ υπέρ του παλαιστινιακού λαού και των κατοίκων της Γάζας. Η διαδήλωση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, ανέφερε η αστυνομία.

«Παιδιά της Γάζας, παιδιά της Παλαιστίνης, εδώ δολοφονείται η ανθρωπότητα» και «Ισραήλ δολοφόνος, Μακρόν συνένοχος» ήταν κάποια από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές. «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα» είχαν γράψει σε πολλά πλακάτ.

A demonstration in Paris for Palestine despite its ban. Tens of thousands of people arrive.

France is the only Western country that has banned pro-Palestinian demonstrations.#FreePalestine #GazaGenocide pic.twitter.com/degFa0gFLg

