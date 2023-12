Δεκάδες διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στο Λος Άντζελες την ώρα της μεγάλης κίνησης χθες Τετάρτη για να απαιτήσουν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Κάθισαν στο οδόστρωμα, σταματώντας την κυκλοφορία και προκαλώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην πόλη όπου, ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, η κίνηση είναι απελπιστική.

🇺🇸 Activists protest against the administration’s funding of Israel in Los Angeles, USA for Gaza Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/kOS6t9waSE

Μέλη της IfNotNow («Αν όχι τώρα»), συλλογικότητας που λέει ότι έχει ιδρυθεί από «αμερικανούς εβραίους που οργανώνονται για να τερματιστεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στο σύστημα του ισραηλινού απαρτχάιντ», τοποθέτησαν γιγάντια μενορά στην άσφαλτο και έψαλαν καλώντας να κηρυχθεί «άμεσα κατάπαυση του πυρός».

Dozens of activists block Los Angeles highway calling for Gaza ceasefire video | US news #USPolitics #USPolitics #USNews #USPoli The activists blocked all six lanes of the busy freeway, before California police cleared the … https://t.co/tjmnnt2hrO

— Belinda Vernon (@BVernonUSA) December 14, 2023