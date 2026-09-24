Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στη Μαδρίτη, όταν δυνάμεις καταστολής συγκρούστηκαν με εκατοντάδες διαδηλωτές που προσπαθούσαν να αποτρέψουν την έξωση της 87χρονης Μαρικαμέν, μιας γυναίκας με αναπηρία 50%, από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί 71 χρόνια στην περιοχή Ελ Ρετίρο.

Συλλογικότητες, απλοί πολίτες, ακόμα και δημοφιλείς ηθοποιοί και τραγουδιστές έδωσαν δυναμικό «παρών» στη διαδήλωση.

«Για κάθε έξωση και μία κατάληψη»

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πραγματοποίησε εφόδους με γκλομπ για να ανοίξει δρόμο στη δικαστική επιτροπή, η οποία εκτέλεσε τελικά την εντολή έξωσης.

Γνωστά πρόσωπα, όπως ο ηθοποιός Κάρλος Μπαρδέμ και η καλλιτέχνιδα Άνα Μπελέν συμμετείχαν στη διαμαρτυρία. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της προέδρου της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, αναφερόμενοι στο σκάνδαλο αγοράς διαμερίσματος αξίας 6,3 εκατ. ευρώ με δημόσιο χρήμα.

«Για κάθε έξωση και μία κατάληψη», φώναζε το πλήθος.

Όταν ένας κατασκευαστής αγόρασε το κτίριο, αύξησε το ενοίκιο της Μαρικαμέν από τα 500 στα 1.650 ευρώ τον μήνα, ποσό που υπερέβαινε τη σύνταξή της των 1.350 ευρώ, ενώ αγνοήθηκε ακόμη και η προσφορά ανώνυμου συγγραφέα να καλύπτει τη διαφορά εφ’ όρου ζωής. Η εταιρεία Urbagestión SL κέρδισε δικαστικά την ακύρωση της μεταβίβασης του αρχικού συμβολαίου του 1956.

Σε βίντεο που καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης από την τοπική ένωση ενοικιαστών, η Μαρικαμέν, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε:

«Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για τη δράση που αναλαμβάνετε, που περάσατε όλη τη νύχτα κοιμώμενοι στον δρόμο. Παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά μην πληγώσετε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να γίνει ειρηνικά».

«Ακόμη μπορώ να ακούω όλη τη φασαρία σας. Μια αγκαλιά σε όλους και σε όλους τους ανθρώπους που με στηρίζουν σε αυτόν τον σκληρό αγώνα απέναντι σε έναν άνθρωπο που θέλει να βγάλει χρήματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά ότι έχει γονείς και ότι μια μέρα μπορεί να βρεθεί στη θέση στην οποία, δυστυχώς, βρίσκομαι εγώ».

Η δικηγόρος της 87χρονης, Μπεατρίς Ντούρο, κατήγγειλε ότι «ο ιδιοκτήτης δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί ή να δεχθεί οποιαδήποτε προσφορά», ενώ ο εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Ενώσεων Ενοικιαστών, Άλντο Ρεβέρτε, χαρακτήρισε την υπόθεση ως ένα ακόμη παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν η στέγαση αφήνεται στα χέρια των ιδιοκτητών.