Έντονες ήταν οι διαδηλώσεις για το Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής (16/01) στο Κένσινγκτον, στο Λονδίνο.

Μεταξύ των επεισοδίων, ένας διαδηλωτής ανέβηκε στη Πρεσβεία του Ιράν και κατέβασε τη σημαία της χώρας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία που χαρακτήρισε τα επεισόδια ως «βίαιη αναταραχή» προχώρησε στη σύλληψη του διαδηλωτή με τις κατηγορίες για καταστροφή περιουσίας, παραβίαση διπλωματικής ιδιοκτησίας και επίθεση στις Αρχές.

Σημειώνεται πως συνελήφθησαν και άλλα άτομα για συμμετοχή στα επεισόδια, καθώς οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας, πετώντας αντικείμενα και πυροτεχνήματα.