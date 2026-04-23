Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, γιος του ανατραπέντος Σάχη, δέχτηκε επίθεση με τοματοπολτό, καθώς έβγαινε από κτήριο στο Βερολίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αναχωρούσε από μία συνέντευξη Τύπου στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια της οποίας επέκρινε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο ίδιος φάνηκε να μην τραυματίστηκε, όμως το υγρό κάλυψε το πίσω μέρος του σακακιού και του λαιμού του.

Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος χαιρέτησε τους υποστηρικτές του πριν επιβιβαστεί σε ένα αυτοκίνητο και απομακρυνθεί από το σημείο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το υγρό ήταν χυμός ντομάτας.

Ο φερόμενος ως δράστης, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνελήφθη αμέσως από την αστυνομία.

