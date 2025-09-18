Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, «άδειασε» on camera τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, όταν ο τελευταίος δήλωσε πως εκείνος και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «συμφωνούν απόλυτα» για την ανάγκη ενός οδικού χάρτη ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, σε ότι αφορά στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι διαφωνεί σε αυτό με τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας και την πρόθεσή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, τονίζοντας πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Διαφωνώ με τον Πρωθυπουργό σε αυτό το θέμα», τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα απέφυγε να πει πώς θα μπορούσε να πιέσει το Ισραήλ, ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

«Συμφωνούμε απόλυτα για την ανάγκη ειρήνης και ενός οδικού χάρτη, επειδή η κατάσταση στη Γάζα είναι απαράδεκτη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στάρμερ.

Δείτε το βίντεο από τις δηλώσεις των δύο ανδρών

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα εξοργίστηκε στο παρασκήνιο με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επίθεσή του εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, προσέφερε μόνο υποστήριξη στο Ισραήλ.

Υπογράμμισε τις φρικαλεότητες της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σημειώνοντας ότι ο πρωταρχικός του στόχος ήταν να δει τους ομήρους «να απελευθερώνονται τώρα, αμέσως», ενώ υποστήριξε ότι είχε ακούσει ιστορίες τρόμου από ορισμένους ομήρους που έχουν ήδη απελευθερωθεί: «Έχω ακούσει ιστορίες που δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι ήταν δυνατές. Δεν υπήρχε ανθρωπιά, τίποτα».

Ο Τραμπ δεν έδωσε ωστόσο πολλές λεπτομέρειες για το πώς οραματίζεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν έκανε καμία αναφορά στην τρέχουσα επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας.

«Θέλω ένα τέλος, θέλω να απελευθερωθούν οι όμηροι και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά», αρκέστηκε να πει.

Ερωτηθείς για τις χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ δήλωσε: «Διαφωνώ με τον Πρωθυπουργό σε αυτό το σημείο, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ ερωτηθείς για την πρόθεση της Βρετανίας να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος αυτόν τον μήνα, είπε: «Η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη. Πρέπει ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει γρήγορα στη Γάζα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους εντάσσεται «στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την ειρήνη».

«Είναι μέρος αυτού του συνολικού πακέτου που ελπίζουμε να μας οδηγήσει από την τρομερή κατάσταση, αυτήν τη στιγμή, στο αποτέλεσμα ενός ασφαλούς Ισραήλ, το οποίο δεν έχουμε και ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους», είπε ο κ. Στάρμερ.