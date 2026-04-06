Μέρος της Τεχεράνης στερείται την παροχή φυσικού αερίου από χθες Κυριακή εξαιτίας αεροπορικού βομβαρδισμού που έβαλε στο στόχαστρο πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση του δικτύου διανομής εκεί, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

«Το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ υπέστη επίθεση από τους Αμερικανοσιωνιστές», τόνισε το IRIB μέσω Telegram, εξηγώντας ότι χτυπήθηκε σταθμός διανομής αερίου στην πόλη κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή στον τομέα.

JUST IN: 🇮🇷 Thick black smoke rises in Tehran, Iran following US Israeli strikes. pic.twitter.com/PafgNPuUCx — BRICS News (@BRICSinfo) April 6, 2026

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ότι ολοκλήρωσαν νέο «κύμα πληγμάτων» στην Τεχεράνη που έβαλε στο στόχαστρο «στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρονται ζημιές σε διάφορους πυκνοκατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας της Ισλαμικής Δημοκρατίας εξαιτίας νυχτερινών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Τουλάχιστον 13 άμαχοι νεκροί από βομβαρδισμό νοτιοανατολικά της Τεχεράνης

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, νοτιοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το πρακτορείο ειδήσεων FARS.