Η αεροπορική εταιρεία Jetstar New Zealand ανακοίνωσε την ακύρωση σημαντικού αριθμού πτήσεων μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, καθώς και εσωτερικών δρομολογίων, λόγω της απότομης αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την εταιρεία, επηρεάζεται το 12% των προγραμματισμένων πτήσεων για τον Μάιο. Οι ακυρώσεις αφορούν κυρίως δρομολόγια από τον κύριο κόμβο της στο Όκλαντ προς Κράισττσερτς, Γουέλινγκτον, Σίδνεϊ και Μπρίσμπειν.

Η Jetstar ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες και ανέφερε ότι στους περισσότερους έχει ήδη προσφερθεί εναλλακτική πτήση την ίδια ημέρα.

«Έχουμε κάνει κάποιες προσωρινές αλλαγές στο πρόγραμμά μας, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και άλλων αυξανόμενων δαπανών», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία που προκαλείται και ευχαριστούμε τους πελάτες μας για την κατανόησή τους», πρόσθεσε.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη Jetstar.

Τη Δευτέρα, η Vietnam Airlines ακύρωσε σχεδόν δύο δωδεκάδες εσωτερικές πτήσεις την εβδομάδα λόγω ανησυχιών για την τιμή και τη διαθεσιμότητα καυσίμων, ενώ αεροπορικές εταιρείες στη Μιανμάρ προχώρησαν επίσης σε σημαντικές περικοπές στο εγχώριο πρόγραμμά τους.

