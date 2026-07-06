Στη Σεβαστούπολη, αστικό κέντρο στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, κόπηκε το ρεύμα τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής εναντίον ενεργειακών υποδομών, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της, ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.

«Ως αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης εναντίον ενεργειακών υποδομών στα περίχωρα της Σεβαστούπολης, η πόλη μας προσωρινά δεν έχει ρεύμα», ανέφερε ο Ραζβαζάγεφ μέσω Telegram.

«Τέθηκε σε εφαρμογή ειδικό καθεστώς σε διάφορες εγκαταστάσεις, και δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν χάρη σε εφεδρικά συστήματα ηλεκτροδότησης. Ειδικοί κάνουν αυτή τη στιγμή το παν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των σπιτιών», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Συνέστησε στους κατοίκους να εξοικονομήσουν ενέργεια στις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων τους και σημείωσε πως τα τρόλεϊ δεν θα λειτουργήσουν το πρωί στην πόλη των 550.000 κατοίκων, που αποτελεί τη βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Η Κριμαία τέθηκε σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στα τέλη Ιουνίου, λόγω των συνεπειών επανειλημμένων ουκρανικών πληγμάτων, ιδίως τις ελλείψεις καυσίμων και τις διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Για εβδομάδες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποπειρώνται ενεργειακό αποκλεισμό της Κριμαίας πλήττοντας υποδομές και βυτιοφόρα που εφοδιάζουν τη χερσόνησο.

Η Κριμαία, στην οποία βρίσκονται πολλές ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, ιδίως με μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα επιφανείας, που ανάγκασαν τη Μόσχα να αποσύρει μέρος του στόλου της από τα λιμάνια της χερσονήσου. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά από το 2022 που βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες ενεργειακές ελλείψεις.