Η ανατολική Κούβα, όπου βρίσκεται η Σαντιάγο ντε Κούμπα–η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της νήσου–βυθίστηκε στο σκοτάδι χθες Τετάρτη το βράδυ, εξαιτίας βλάβης σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

«Αυτή την ώρα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γκουαντάναμο δεν έχουν ηλεκτροδότηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

«Στις 20:54, σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό της Ολγκίν, 220 kV, προκαλώντας την αποσύνδεση του συστήματος ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας», διευκρίνισε το Canal Caribe.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP