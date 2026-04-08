Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ έχουν σταματήσει μετά την «παραβίαση της εκεχειρίας» από το Ισραήλ.

Νωρίτερα, το Τελ Αβίβ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Βηρυτού, πραγματοποιώντας 100 αεροπορικές επιδρομές μέσα σε διάστημα 10 λεπτών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 80 νεκρούς και 200 τραυματίες, όμως υπάρχουν φόβοι για περισσότερους από 300 νεκρούς άμαχους.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι παραβιάσεις της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν υπονομεύουν το πνεύμα της ειρηνευτικής διαδικασίας και κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση.

«Καλώ θερμά και ειλικρινά όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν την εκεχειρία για δύο εβδομάδες, όπως συμφωνήθηκε, ώστε η διπλωματία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο «X».