Φοιτητές του Πανεπιστημίου Στάνφορντ διαμαρτυρήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης, την ώρα που ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Google, Σουντάρ Πιτσάι, ανέβαινε στη σκηνή.

Μόλις ο Πιτσάι παρουσιάστηκε, οι φοιτητές σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, κυμάτισαν παλαιστινιακές σημαίες, γιούχαραν και φώναξαν συνθήματα διαμαρτυρίας.

Οι διοργανωτές της οργάνωσης «Φοιτητές του Στάνφορντ για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη» είχαν ανακοινώσει την αποχώρηση (walkout) ήδη από μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

Ο στόχος της διαμαρτυρίας ήταν το Project Nimbus της Google: η συμφωνία, αξίας περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προβλέπει ότι οι ισραηλινές κυβερνητικές υπηρεσίες θα λαμβάνουν υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI) από την Google και την Amazon.

Η Google βρίσκεται επίσης υπό κατηγορία για τη συνεργασία της με το ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ).