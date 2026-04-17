Ο τραγουδιστής D4vd, κατά κόσμον Ντέιβιντ Μπερκ, συνελήφθη από ασυνομικούς του Λος Άντζελες, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 14χρονης Celeste Rivas, η οποία είχε εξαφανιστεί από το 2025.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (16/4) από ντετέκτιβ του τμήματος ληστειών και ανθρωποκτονιών, οι οποίοι ταυτοποίησαν τον 21χρονο ως βασικό ύποπτο. Τη Δευτέρα (20/4) θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες.

Video of d4vd cleaning Celeste’s shoes is now going viral after his arrest 😳 Following his arrest in connection to the murder of Celeste Rivas Hernandez, an old clip has resurfaced where he may have hinted at everything pic.twitter.com/HNyzYxkAEb — 5️⃣ (@KinqMeech) April 17, 2026

TMZ just released the video showing singer D4vd being arrested for the murder of 14-year-old Celeste Rivas. Heartbreaking & sickening, he deserves the fullest extent of justice the law allows. pic.twitter.com/K0BkDRboU3 — 💕 Brittany Belle 💕 (@BrittanyinTexas) April 17, 2026

Η έρευνα ξεκίνησε πριν πολλούς μήνες, όταν το διαμελισμένο σώμα της ανήλικης εντοπίστηκε στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla, το οποίο είχε κατασχεθεί σε μάντρα οχημάτων στο Χόλιγουντ. Το όχημα ήταν καταχωρημένο στο όνομα του D4vd.

D4vd posted an emotional video before his arrest, admitting to the murder of 14-year-old Celeste Rivas 😳

He claimed he did it because she threatened to expose him and ruin his career.

“I couldn’t let her ruin my career.”⁰“That was the love of my life.” pic.twitter.com/YoWnIKZUEm — 5️⃣ (@KinqMeech) April 17, 2026

Η Σελέστε Ρίβας, ζούσε περίπου 120 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε, ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε σκάσει από το σπίτι της, στο Lake Elsinore. Κόρη μεταναστών από το Ελ Σαλβαδόρ, ήταν γνωστή στη γειτονιά ως ένα κορίτσι που επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το τοπικό κατάστημα για να αγοράσει γλυκά και αναψυκτικά, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Από την άλλη πλευρά, η νομική του ομάδα του Ντέιβιντ Μπερκ (D4vd), υποστηρίζει ότι δεν έχει απαγγελθεί επίσημη κατηγορία ούτε έχει εκδοθεί κατηγορητήριο, τονίζοντας ότι ο D4vd κρατείται ως ύποπτος. Παράλληλα, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο της 14χρονης και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί την αθωότητά του.

Πως άρχισε να αποκαλύπτεται η υπόθεση

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για έντονη δυσοσμία σε χώρο φύλαξης οχημάτων στο Χόλιγουντ και σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, εντόπισε ένα αποσυντεθειμένο κεφάλι και σορό μέσα σε σακούλα, στο εσωτερικό ενός Tesla. Σε άλλη σακούλα, στο ίδιο όχημα βρέθηκαν διαμελισμένα μέλη σώματος.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ρίβερσαϊντ, επιβεβαίωσε ότι η Ρίβας είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από τη Λέικ Έλσινορ πριν από περισσότερο από έναν χρόνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για αγνοούμενους, εθεάθη για τελευταία φορά στις 5 Απριλίου 2024, αφού έφυγε από το σπίτι της στις 21.00 το βράδυ εκείνης της ημέρας.

Ο Μπερκ, 20 ετών, βρισκόταν σε περιοδεία με το «Withered 2025 World Tour» όταν δημοσιοποιήθηκε η ταυτότητα της νεκρής έφηβης. Ακύρωσε την συναυλία του στο Σιάτλ την ίδια ημέρα που αναγνωρίστηκε η Ρίβας, ενώ ακολούθησαν και άλλες ακυρώσεις εμφανίσεων.