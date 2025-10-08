Σε διάγγελμα προχώρησε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί το πρωί της Τετάρτης 08/10, λίγο πριν την λήξη της διορίας που του έδωσε ο Εμανουέλ Μακρόν για ύστατες διαβουλεύσεις.

To διάγγελμά του πραγματοποιήθηκε πριν από τη συνάντηση με εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ τις επόμενες ώρες έχει προγραμματίσει συναντήσεις με τους Οικολόγους και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

«Υπάρχει η βούληση να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν τις 31 Δεκεμβρίου φέτος», δήλωσε ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί .

«Έχω καλούς λόγους να σας πω ότι, μεταξύ των καλών ειδήσεων, όλες οι διαβουλεύσεις που είχα με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, κα Μπρον-Πιβέ, και με τον πρόεδρο της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, καθώς και με όλα τα πολιτικά κόμματα της UDI, του LIOT, των Ρεπουμπλικανών, της Place Publique, του MoDem, του Horizon, της Renaissance και άλλων, δείχνουν ότι υπάρχει η βούληση να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν τις 31 Δεκεμβρίου φέτος», δήλωσε την Τετάρτη από το Ματινιόν ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Αυτή η βούληση δημιουργεί μια κίνηση και μια σύγκλιση, φυσικά, που απομακρύνει τις προοπτικές διάλυσης», πρόσθεσε.

Ο Λεκορνί σημείωσε ότι θα παρουσιάσει το σχέδιό του στον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, αργότερα το βράδυ.

Όπως ανέφερε, «η εικόνα της Γαλλίας τίθεται σε κίνδυνο». Τώρα βλέπει μια σύγκλιση προς στόχο δημοσιονομικού ελλείμματος «κάτω από» 5% και όχι πάνω από 4,7%.

Αναφερόμενος σε μια «στιγμή κρίσης», ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να «αναστείλει» τα επιδόματα που, θεωρητικά, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν οι υπουργοί που διορίστηκαν για λίγες μόνο ώρες.

Στο τέλος της δήλωσής του, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα μιλήσει ξανά απόψε, μετά τις τελικές διαβουλεύσεις με την Αριστερά, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, δεν αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των συντάξεων.

Αφού, ο Μακρόν αποδέχθηκε τη Δευτέρα την αιφνιδιαστική παραίτηση Λεκορνί, έπειτα από μόλις 27 ημέρες στην εξουσία, αμέσως μετά, του ζήτησε να βρει λύση στο νέο αδιέξοδο. Τον έπεισε να παραμείνει στη θέση του έως το βράδυ της Τετάρτης, για να προσπαθήσει να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνασπισμού ικανή να περάσει από το κοινοβούλιο έναν πολύ αναγκαίο προϋπολογισμό λιτότητας, ενώ το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο Λεκορνί ξεκίνησε την απελπισμένη του προσπάθεια να επιλύσει το χάος την Τρίτη το πρωί, με συναντήσεις με βασικούς βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων που έχουν στηρίξει τον Μακρόν από την πρώτη του εκλογική νίκη το 2017.

Η συνάντηση κατέληξε σε συμφωνία να επικεντρωθούν σε δύο επείγουσες προτεραιότητες: την ψήφιση του προϋπολογισμού και την εξεύρεση λύσης για την κρίση κρατικής υπόστασης στη Νέα Καληδονία, στο νότιο Ειρηνικό.