Με αμείωτη ένταση και χωρίς συμβιβασμούς θα συνεχιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/3).

«Οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις»

Το Ισραήλ έχει «ένα οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, «για να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς, να επιτρέψει την αλλαγή», είπε ο Νετανιάχου.

Netanyahu on Iran: We are creating the conditions that allow the Iranian people to take their destiny into their own hands. pic.twitter.com/HxU0m0xkeW — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

Το μήνυμα στους Φρουρούς της Επανάστασης

Απευθυνόμενος στα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), τόνισε ότι «Βρίσκεστε και εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος καταθέσει το όπλο του, δεν θα πάθει κακό. Όποιος δεν το κάνει, θα είναι υπεύθυνος για ό,τι του συμβεί».

«Προσπαθούμε να σας απελευθερώσουμε»

Απευθυνόμενος προς τον ιρανικό λαό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει». Το Ισραήλ «δεν προσπαθεί να διχάσει το Ιράν», ανέφερε, «προσπαθούμε να το απελευθερώσουμε». Αλλά τελικά, «εξαρτάται από εσάς» να απελευθερώσετε το Ιράν, είπε, προβλέποντας ότι αυτό θα φέρει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Προειδοποίηση στον Λίβανο

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης την κυβέρνηση του Λιβάνου: «Είναι δική σας ευθύνη να επιβάλετε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός [του 2024]. Είναι δική σας ευθύνη να αφοπλίσετε τη Χεζμπολάχ». “Εάν δεν το πράξετε, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ θα φέρουν καταστροφή στον Λίβανο”, δήλωσε ο Νετανιάχου. «Ήρθε η ώρα και για εσάς να πάρετε τη μοίρα σας στα χέρια σας», υπογράμμισε.

«Σήμερα όλοι καταλαβαίνουν ότι το καθεστώς των αγιατολάχ θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο. Τις τελευταίες ημέρες το Ιράν έχει επιτεθεί σε δώδεκα χώρες στην περιοχή του. Είμαστε στο πλευρό τους… Πολλές χώρες στρέφονται σε εμάς τώρα για συνεργασία», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο Νετανιάχου είπε ότι «Το Ισραήλ θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τις πόλεις μας και τους πολίτες μας».

Τραμπ: Σήμερα το Ιράν θα δεχτεί πολύ βαριά πλήγματα

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα δεχτεί «πολύ σκληρό» χτύπημα σήμερα, εκτός αν το καθεστώς παραδοθεί και απειλεί άτομα και περιοχές που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί.

«Λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, εξετάζεται σοβαρά η πλήρης καταστροφή περιοχών και ο βέβαιος θάνατος ομάδων ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί», έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social.

«Το Ιράν δεν είναι πλέον ο “νταής της Μέσης Ανατολής”, αλλά “Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ” και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες μέχρι να παραδοθεί ή, πιο πιθανό, να καταρρεύσει εντελώς!», τόνισε.

Ο Τραμπ αναφέρεται στην «απολογία» που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα ο Μασούντ Πεζέσκιάν, στην οποία ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι γείτονες του Ιράν στη Μέση Ανατολή δεν θα δεχτούν επίθεση, εφόσον δεν εξαπολύονται επιθέσεις από το έδαφός τους.

«Το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί συντριπτική ήττα, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αμείλικτης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ», σημείωσε.

Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου