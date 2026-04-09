Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τον λαό, αφότου το γραφείο του ανακοίνωσε πως θα διεξαγάγει σύντομα απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο», λέει ο Νετανιάχου. «Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με μεγάλη ισχύ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαταστήσουμε την ασφάλειά σας (σ.σ. των ισραηλινών πολιτών)».

«Τα σημαντικά επιτεύγματά μας τόσο στο Ιράν, όσο και ενάντια στον άξονα του κακού, έχουν επιφέρει μια ιστορική αλλαγή στη θέση του Ισραήλ στην περιοχή», συνεχίζει. «Οδήγησαν επίσης σε αλλαγές στις σχέσεις μας με χώρες με τις οποίες δεν είχαμε σχέσεις στο παρελθόν».

Ο ίδιος αναφέρει ότι οι απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο θα έχουν δύο στόχους: τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και μια «ιστορική και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».