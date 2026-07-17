Με ένα διάγγελμα διάρκειας 25 λεπτών προς τον αμερικανικό λαό, από τον Λευκό Οίκο, τα ξημερώματα της Παρασκευής, 17 Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να επαναφέρει το ζήτημα της εκλογικής ασφάλειας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα επέλεξαν να μην αναμεταδώσουν ζωντανά, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τον αποχαρακτηρισμό απόρρητων εγγράφων, κατηγορώντας ευθέως το Πεκίνο για πρωτοφανή παρέμβαση.

Οι κατηγορίες κατά της Κίνας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι έδωσε εντολή να δοθούν στη δημοσιότητα διαβαθμισμένα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκαλύπτουν «σοκαριστικές ευαλωτότητες» του αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Ζήτησε μάλιστα από την ηγεσία των υπηρεσιών πληροφοριών και το FBI να ξεκινήσουν άμεση έρευνα.

Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, τα έγγραφα αυτά «δείχνουν ότι, για πολλά χρόνια, από τις (σ.σ. προεδρικές) εκλογές του 2020, η Κίνα διεξήγαγε αυτή που μοιάζει να ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία». Κατηγόρησε την Κίνα για «τη μεγαλύτερη παραβίαση», υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο «απέκτησε παράνομα» στοιχεία από «220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων» (ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία εγγραφής).

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο διάγγελμά του: «Για μια περίοδο ετών, ξεκινώντας από τον εκλογικό κύκλο του 2020, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε, επιπλέον, ότι στελέχη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών απέκρυπταν εσκεμμένα το πραγματικό μέγεθος των κινεζικών επιχειρήσεων.

Η απειλή προς τα τηλεοπτικά δίκτυα

Η απόφαση μεγάλων καναλιών, όπως το ABC και το NBC, να μην καλύψουν απευθείας την ομιλία του, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε την αφαίρεση των αδειών εκπομπής τους. Ανέφερε ότι τα δίκτυα αυτά εκμεταλλεύονται δημόσιες συχνότητες «αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων» εντελώς δωρεάν, δηλώνοντας:

«Το NBC και το ABC είπαν πως δεν θα μεταδώσουν την ομιλία (…) Επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν. Αυτά και άλλα μέσα ενημέρωσης είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. (…) Μια απάτη όπως αυτή θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους».

Στο φόντο των εκλογών και η διάσταση με τη Δικαιοσύνη

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια συσπείρωσης της εκλογικής του βάσης ενόψει του Νοεμβρίου, όπου οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ πιέζει ήδη για νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιβάλλουν αυστηρότερη ταυτοποίηση ψηφοφόρων και απόδειξη ιθαγένειας.

Ωστόσο, η ρητορική του προσκρούει σταθερά στα επίσημα πορίσματα. Εδώ και χρόνια επιμένει ότι του «έκλεψαν» τη νίκη, χαρακτηρίζοντας την εκλογική διαδικασία του 2020 «στημένη». Παρά τους ισχυρισμούς του, η αρχική αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών δεν είχε διαπιστώσει αλλοίωση του αποτελέσματος από το Πεκίνο, ενώ περισσότερες από 60 δικαστικές προσφυγές, επανειλημμένοι έλεγχοι και το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε εκτεταμένη νοθεία.

Ανησυχία στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου

Η σφοδρή επίθεση στο Πεκίνο προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, επιφυλάξεις ακόμη και σε αξιωματούχους της ίδιας της κυβέρνησης. Πηγές ανέφεραν ότι υπήρξαν προειδοποιήσεις πως η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για νέο πλήγμα στις σινοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες είχαν αρχίσει να εξομαλύνονται μετά τον περσινό εμπορικό πόλεμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προαναγγείλει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με στόχο τη βελτίωση των εμπορικών δεσμών.

Το Πεκίνο απάντησε πριν το διάγγελμα

Όπως επισήμαναν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κινεζική πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση, ήδη πριν εκφωνήσει την ομιλία του ο Τραμπ, με την οποία τόνισε πως το Πεκίνο θεωρεί τις εκλογές στις ΗΠΑ «εσωτερική υπόθεση», τηρεί την «αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών» και διατρανώνοντας πως «η Κίνα ουδέποτε αναμίχθηκε ή θα αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ».