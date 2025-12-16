Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04.00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).

Δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του.

Στην ανάρτηση που ανακοινώνει στον αμερικανικό λαό ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ότι θα απευθύνει διάγγελμα, γράφει:

“Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00”, έγραψε, προσθέτοντας: “Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!”.

Η ανάρτησή του: