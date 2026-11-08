Όπως αναφέρουν Μέσα Ενημέρωσης της Τεχεράνης, οι εκρήξεις που έγιναν στο νότιο Ιράν το βράδυ του Σαββάτου σχετίζονταν με δραστηριότητες των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και όχι με βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, καθώς οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι πλοία δέχθηκαν πλήγματα στο Στενό του Ορμούζ ή σε κοντινή απόσταση από αυτό.

Ειδικότερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αξιωματούχοι δεν επιβεβαίωσαν κάποιες πυραυλικές επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος, μετά από τις εκρήξεις που ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου της νήσου Κεσμ, στο Στενό του Ορμούζ.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιηθούν μεγάλες επιθέσεις, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις για μία μεγάλης κλίμακας αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης της οποίας, το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι θα απαντήσει με βομβαρδισμούς κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων.

Οι δύο πλευρές έχουν συνεχίσει τα πλήγματα κατά πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, περιορίζοντας τις εξαγωγές ενέργειας κι άλλων αγαθών που είναι σημαντικά για την παγκόσμια οικονομία.