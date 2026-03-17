Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διέψευσε κατηγορηματικά χθες (16/3) δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο , έχει ξαναρχίσει τις επαφές με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

🇺🇸🇮🇷⚡️ – Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, affirme qu’il n’y a pas eu de communication avec Steve Witkoff, et que toute information prétendant le contraire est fausse et constitue une tentative de sauver les marchés pétroliers. pic.twitter.com/1BNLb8t7Va — AES Alerte (@Aesalerte) March 16, 2026

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ, έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του, να σκοτώσει τη διπλωματία με ακόμη μια παράνομη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί μέσω X.

Iranian FM Abbas Araghchi: My last contact with Mr. Witkoff was prior to his employer’s decision to end diplomacy with another illegal military attack on Iran. Any claim to the contrary appears intended solely to mislead oil traders and the public. pic.twitter.com/zizpcRYQnI — World Source News (@Worldsource24) March 16, 2026



«Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου κατά τα φαινόμενα, μόνο σκοπό έχει να παραπλανήσει όσους «εμπορεύονται» πετρέλαιο και την κοινή γνώμη», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες (16/3) ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλη «αξιόπιστη» πηγή του, (δεν κατονόμασε ούτε τη μια ούτε την άλλη), ότι επανενεργοποιήθηκε ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δυο εμπόλεμων κρατών τις τελευταίες ημέρες και ότι ο κ. Αραγτσί έστειλε μηνύματα, σχετικά με εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν στον τερματισμό του πολέμου.