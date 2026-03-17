Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διέψευσε κατηγορηματικά χθες (16/3) δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο , έχει ξαναρχίσει τις επαφές με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

 

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ, έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του, να σκοτώσει τη διπλωματία με ακόμη μια παράνομη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί μέσω X.

 


«Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου κατά τα φαινόμενα, μόνο σκοπό έχει να παραπλανήσει όσους «εμπορεύονται» πετρέλαιο και την κοινή γνώμη», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες (16/3) ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλη «αξιόπιστη» πηγή του, (δεν κατονόμασε ούτε τη μια ούτε την άλλη), ότι επανενεργοποιήθηκε ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δυο εμπόλεμων κρατών τις τελευταίες ημέρες και ότι ο κ. Αραγτσί έστειλε μηνύματα, σχετικά με εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν στον τερματισμό του πολέμου.

 

