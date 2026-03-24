Το Ιράν αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση κατά της κοινής στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου, στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες ως «ισραηλινή παραπληροφόρηση».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με την προέλευση των πυραύλων και τις δυνατότητες του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, υποστήριξε ότι πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας παραπληροφόρησης, σημειώνοντας πως ούτε το ΝΑΤΟ έχει επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιήθηκαν ιρανικοί διηπειρωτικοί πύραυλοι.

That even the NATO Secretary General (who is infamously pressing Alliance members to appease the U.S. and support their illegal war on #Iran) declines to endorse Israel’s most recent disinformation, speaks volumes: the world has grown thoroughly exhausted with these tired and… https://t.co/KTDAuwa4PT — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 23, 2026

🚨#Iran has released footage of a massive underground air defense base. The systems are hidden in giant tunnels. Iran has long been building so-called “missile cities” deep underground to protect its arsenal and show that it’s not easy to destroy#iran #IranWar‌ #israel… pic.twitter.com/nAtIsMuHwT — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 24, 2026



Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε στήριξη στη στρατηγική των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση θεωρείται απαραίτητη για την ασφάλεια.

Αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι χωρίς όμως να πλήξουν τη βάση, ενώ η πιθανή εμπλοκή του Ιράν θα σήμαινε ότι διαθέτει πυραύλους με εμβέλεια έως και 4.000 χιλιομέτρων.

NATO Secretary General Mark Rutte says they “cannot confirm” Israel’s assessment that the missiles fired at Diego Garcia Air Base were intercontinental ballistic missiles. But says “we are looking into that.” “What we know for sure is that they are very close to having that… pic.twitter.com/YAhyyVI73E — Face The Nation (@FaceTheNation) March 22, 2026

Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι έχει περιορίσει την εμβέλεια των πυραύλων του κάτω από τα 2.000 χιλιόμετρα, ώστε να μην θεωρείται απειλή. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την περιοχή, αλλά δεν έφτασαν στον στόχο, με τον έναν να αποτυγχάνει και τον άλλο να αναχαιτίζεται.Η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία παραμένει κρίσιμη για στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, έχοντας χρησιμοποιηθεί σε πολλές συγκρούσεις τις τελευταίες δεκαετίες.