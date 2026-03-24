Το Ιράν αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση κατά της κοινής στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου, στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες ως «ισραηλινή παραπληροφόρηση».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με την προέλευση των πυραύλων και τις δυνατότητες του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, υποστήριξε ότι πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας παραπληροφόρησης, σημειώνοντας πως ούτε το ΝΑΤΟ έχει επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιήθηκαν ιρανικοί διηπειρωτικοί πύραυλοι.

 

 

 

 


Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε στήριξη στη στρατηγική των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση θεωρείται απαραίτητη για την ασφάλεια.
Αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι χωρίς όμως να πλήξουν τη βάση, ενώ η πιθανή εμπλοκή του Ιράν θα σήμαινε ότι διαθέτει πυραύλους με εμβέλεια έως και 4.000 χιλιομέτρων.

 

 

Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι έχει περιορίσει την εμβέλεια των πυραύλων του κάτω από τα 2.000 χιλιόμετρα, ώστε να μην θεωρείται απειλή. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την περιοχή, αλλά δεν έφτασαν στον στόχο, με τον έναν να αποτυγχάνει και τον άλλο να αναχαιτίζεται.Η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία παραμένει κρίσιμη για στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, έχοντας χρησιμοποιηθεί σε πολλές συγκρούσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

