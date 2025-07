Ο 22χρονος Ρέιμοντ Μποορντάριαν συνελήφθη από την αστυνομία της Καλιφόρνια, για τη δολοφονία του στελέχους του American Idol, Ρόμπιν Κέι, και του συζύγου της, Τόνι Ντελούκα, στην έπαυλή τους. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε διαφορετικά σημεία της έπαυλης. Και οι δύο τους είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι.

A spokesperson for “American Idol” has issued a statement after Robin Kaye, who was a music supervisor on the show for 15 years, was found dead.

“We are devastated to hear of Robin and her dear husband, Tom’s, passing. Robin has been a cornerstone of the Idol family since 2009… pic.twitter.com/Y29EfRd2ED

