Κλοπή που θα μείνει στην ιστορία πραγματοποίησε διαρρήκτης στην Καισάρεια, στην Τουρκία, καθώς εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο, άρπαξε κοσμήματα και ως τρόπο διαφυγής είχε ένα …γαϊδούρι.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την κλοπή και τη διαφυγή

Ο 26χρονος δράστης πήρε την απόφαση να ληστέψει ένα κοσμηματοπωλείο στην Καισάρεια, στην Τουρκία. Για να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του χρησιμοποίησε ένα κλαρκ για να μπει στο κατάστημα, όπου κατάφερε να αρπάξει χρυσά κοσμήματα.

Διέφυγε με …γαϊδούρι

Το κλαρκ δεν ήταν το εντυπωσιακό στην κλοπή αλλά ο τρόπος διαφυγής του δράστη, ο οποίος αποχώρησε με τα κλοπιμαία με ένα γαϊδούρι.

Λίγες ώρες μετά συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν τα κλοπιμαία, τα οποία ο δράστης είχε θάψει σε ένα οικόπεδο.

