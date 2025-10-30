Μια θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε σε κατοικία στο Κουίνς, όταν τρεις άνδρες, φορώντας γιλέκα συνεργείων κατασκευής, εισέβαλαν μέρα μεσημέρι και απέσπασαν χρηματοκιβώτιο και κοσμήματα συνολικής αξίας 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης, γύρω στις 2:20, σε σπίτι στη συμβολή της 160ης Οδού και της 84ης Drive. Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με ένα μπλε Hyundai Elantra, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Δύο εξ αυτών, ντυμένοι με φωσφοριζέ γιλέκα και κράνη εργασίας, παραβίασαν την πίσω πόρτα της κατοικίας, ενώ ο τρίτος, που φορούσε λευκή κουκούλα, παρέμεινε στο όχημα το οποίο είχε σταθμεύσει με την όπισθεν στο γκαράζ, έτοιμος για διαφυγή.

Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο και κοσμήματα μεγάλης αξίας, τα φόρτωσαν στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσε στη δημοσιότητα το NYPD, οι δύο άνδρες που εισέβαλαν στο σπίτι φορούσαν μαύρες μπλούζες, μαύρα παντελόνια, αθλητικά παπούτσια μαύρου και γκρι χρώματος, λευκά κράνη εργασίας και μαύρα σακίδια πλάτης. Ο οδηγός φορούσε μαύρο παντελόνι, γκρι παπούτσια και μαύρα γάντια.

Κανείς δεν βρισκόταν εντός της οικίας τη στιγμή της διάρρηξης και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση και αναζητεί πληροφορίες μέσω των βίντεο ασφαλείας που έχουν συλλεχθεί από τη γειτονιά.

Πηγή: ekirikas.com

Επιμέλεια: Π.Π.