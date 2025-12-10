Ο επικεφαλής του νοτιοκορεατικού γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του ύστερα από διαρροή δεδομένων, που επηρέασε πάνω από 33 εκατομμύρια πελάτες.

«Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη γι’ αυτό το περιστατικό και για τον τρόπο διαχείρισής του και αποφάσισα να παραιτηθώ από όλα μου τα καθήκοντα», σημείωσε ο Παρκ Ντε-τζουν σε ανακοίνωσή του, στην οποία πρόσθεσε ότι «λυπάται βαθιά που απογοήτευσε το κοινό λόγω του πρόσφατου περιστατικού που άπτεται των προσωπικών δεδομένων».

South Korea’s biggest online retailer Coupang said that its Chief Executive Officer Park Dae-jun has resigned, taking responsibility for a huge data breach at the company https://t.co/mlVjhffR6G — Reuters (@Reuters) December 10, 2025

Ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang, η παγκόσμια έδρα του οποίου βρίσκεται στο Σιάτλ των ΗΠΑ, είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών της Νότιας Κορέας, με εκατομμύρια πελάτες για προïόντα κάθε είδους.

Coupang CEO Park Dae-jun has resigned after the company incurred South Korea’s largest-ever data breach, in which the personal data of more than 30 million people was compromised https://t.co/LyrnNb383l — Bloomberg (@business) December 10, 2025



Η επιχείρηση έπεσε θύμα φέτος σημαντικής διαρροής δεδομένων, μεταξύ των οποίων ονόματα, διευθύνσεις email, τηλεφωνικοί αριθμοί, διευθύνσεις παράδοσης και ιστορικά παραγγελίας.

Ωστόσο από την παραβίαση αυτή δεν επλήγησαν πληροφορίες πληρωμής και αναγνωριστικά στοιχεία σύνδεσης. Η αστυνομία διεξήγαγε χθες, Τρίτη, έρευνα στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ ύστερα από τη διαρροή αυτή που επηρέασε 33,7 εκατομμύρια πελάτες, σύμφωνα με την Coupang.

South Korean police raided e-commerce company Coupang’s HQ following a data leak affecting 33 million customers. The breach exposed personal information such as names, phone numbers and shipping addresses, though payment details and login credentials were unaffected. 🧵1 pic.twitter.com/ghW1uG4ON5 — BFM News (@NewsBFM) December 9, 2025

Σύμφωνα με τη Σεούλ, αυτή έγινε μέσω των ξένων διακομιστών της εταιρείας ανάμεσα στις 24 Ιουνίου και στις 8 Νοεμβρίου. Για τα γεγονότα αυτά η Coupang φαίνεται να έλαβε γνώση μόλις τον περασμένο μήνα, όταν η νοτιοκορεατική αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσαν την κατάθεση αγωγής από την επιχείρηση κατά πρώην υπαλλήλου κινεζικής υπηκοότητας, ο οποίος είναι ύποπτος για τη διαρροή αυτή αλλά ακόμη δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Η Coupang αποτελεί επίσης αντικείμενο συλλογικής προσφυγής στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται η παγκόσμια έδρα της, λόγω της υπόθεσης αυτής.