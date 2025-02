Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα και ο προσωπάρχης του προέδρου Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, συναντήθηκαν χθες Σάββατο με τον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι και συζήτησαν για με το ειρηνευτικό σχέδιο του Κιέβου.

Ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα μεταξύ διαπραγματευτών από το Κίεβο και τη Μόσχα και αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά χωρίς την εκπροσώπηση της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Μαζί με τον Αντρίι Γερμάκ, συναντηθήκαμε με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι για να επιβεβαιώσουμε τον αμοιβαίο σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα», έγραψε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) σχετικά με τη συνάντηση που διεξήχθη στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

We met with China’s Foreign Minister Wang Yi together with @AndriyYermak to reaffirm mutual respect for territorial integrity. We discussed the development of bilateral relations and trade. We also shared Ukraine’s vision of the path to a comprehensive, just, and lasting peace. pic.twitter.com/ENRaBGAYJr

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 15, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ