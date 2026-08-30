Η διάσωση της 6χρονης Μανίσα Ταμάνγκ μέσα από τα συντρίμμια στην περιοχή Τιμούρε προσέφερε μια σπίθα ελπίδας εν μέσω της ανείπωτης τραγωδίας που σαρώνει το Νεπάλ.

Το κορίτσι παρέμεινε εγκλωβισμένο για 60 ώρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις της περασμένης Τετάρτης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το σημείο όπου βρισκόταν ακούγοντας το κλάμα της, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, άνοιξαν δρόμο στα ερείπια, την απεγκλώβισαν και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ανεβαίνει ο δραματικός απολογισμός, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Την ίδια στιγμή, οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονται ραγδαία, με περισσότερους από 750 νεκρούς στο Νεπάλ και τουλάχιστον 16 στην Κίνα. Οι Αρχές δίνουν γιγαντιαία μάχη για τη διαχείριση των θυμάτων, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 3.000. Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί για περισσότερους από 900 εργαζόμενους σε υδροηλεκτρικά έργα, με τις ομάδες διάσωσης να διοχετεύουν αέρα και τρόφιμα σε σήραγγα όπου πιθανολογείται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι, χωρίς, ωστόσο, να έχει επιτευχθεί ακόμα επικοινωνία.

Συναγερμός για νέα άνοδο των υδάτων και προειδοποιήσεις προς τις ομάδες διάσωσης

Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (NDRRMA) εξέδωσε προειδοποίηση προς το προσωπικό έρευνας και διάσωσης να επιδείξει ιδιαίτερη σύνεση, καθώς παρατηρείται νέα άνοδος της στάθμης στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Η προειδοποίηση αφορά επίσης τις περιοχές Νουακότ, Νταντίν και Τσιταβάν, την ώρα που το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτιμά ότι η αρχική καταστροφή προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, η οποία δημιούργησε ένα σαρωτικό τείχος νερού και φερτών υλικών.