Ομοσπονδιακή δικαστής στη Φλόριντα διέταξε ψυχιατρική εκτίμηση του Τόμας Μαρκλ, του πατέρα της Δούκισσας Μέγκαν, για να διαπιστώσει αν είναι ψυχικά ικανός να απαντήσει στις κατηγορίες που του αποδίδονται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν στην Τάμπα των ΗΠΑ, σε δισέλιδη απόφασή της την περασμένη Παρασκευή, ανέφερε ότι η αρχική εμφάνιση του 82χρονου στο δικαστήριο εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν είναι ικανός να δικαστεί.

Υπενθυμίζουμε πως ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη την Παρασκευή και βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η κατηγορία αφορά, μεταξύ άλλων, δύο άσεμνες φωτογραφίες στις οποίες ο ίδιος ποζάρει με ένα γυμνό ανήλικο κορίτσι, καθώς και άλλες εικόνες όπου εμφανίζεται με γυμνά ή ημίγυμνα παιδιά.

Μία από τις φωτογραφίες απεικονίζει ένα γυμνό κορίτσι σε δωμάτιο που φαίνεται να ανήκει σε αλυσίδα μοτέλ στις Φιλιππίνες, χώρα όπου ο Μαρκλ διέμενε για κάποιο διάστημα στο παρελθόν.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση του FBI που κατατέθηκε στο δικαστήριο στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης κατά του Μαρκλ, ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν το εν λόγω υλικό, μέρος μιας συλλογής που περιλάμβανε διαφάνειες, αρνητικά φιλμ και βιβλία, από αποθηκευτικούς χώρους τους οποίους ο Μαρκλ είχε μισθώσει στο Λος Άντζελες από το 2008.

«Στόχευε αθώα παιδιά»

Σχολιάζοντας την υπόθεση την Παρασκευή, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δήλωσε ότι ο Μαρκλ «στόχευσε αθώα παιδιά και επιδίωξε να τους κλέψει την αθωότητα μέσω των εγκληματικών του πράξεων».

Το τελευταίο διάστημα ο Μαρκλ διέμενε στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, φιλοξενούνταν σε οίκο ευγηρίας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής δεν διατυπώθηκε κάποια απάντηση επί της κατηγορίας, ενώ η δικαστής επέτρεψε την αποφυλάκιση του Μαρκλ, ο οποίος εκρατείτο, με την υποχρέωση ανάληψης προσωπικής δέσμευσης για την τήρηση των όρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και θα παρακολουθείται.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, η δικαστής Γκρίφιν ανέφερε στην απόφασή της ότι διαπίστωσε «βάσιμους λόγους να πιστεύει» πως ο Μαρκλ ενδέχεται να «πάσχει από ψυχική νόσο ή διαταραχή, η οποία τον καθιστά ψυχικά ανίκανο, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι σε θέση να κατανοήσει τη φύση και τις συνέπειες της δικαστικής διαδικασίας εναντίον του, ούτε να συνδράμει ουσιαστικά στην υπεράσπισή του».

Η Γκρίφιν δήλωσε ότι στήριξε τα συμπεράσματά της σε πληροφορίες, οι οποίες δεν διευκρινίστηκαν, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, την «προχωρημένη ηλικία» του και τα «κενά μνήμης».

Η δικαστής όρισε επίσης την ψυχίατρο Έιμι Γεροδήμου, ειδικό στην ψυχιατροδικαστική, προκειμένου να διενεργήσει ανεξάρτητη ψυχιατρική εξέταση στον Μαρκ, να διαγνώσει την κατάστασή του και να αποφανθεί σχετικά με την ψυχική του ικανότητα να δικαστεί.

Η Γκρίφιν έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της έκθεσης της Γεροδήμου στο δικαστήριο την 20ή Νοεμβρίου.