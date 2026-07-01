Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε χθες Τρίτη (30/6) τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να καταστρέψουν ολοσχερώς αυτές που χαρακτήρισε τις «υποδομές» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στον νότιο Λίβανο, ο κ. Νετανιάχου αναφέρθηκε σε όλες τις υποδομές, στο έδαφος και στο υπέδαφος, που χρησιμοποιεί ο στρατιωτικός βραχίονας του κινήματος για να επιτίθεται στο βόρειο Ισραήλ, ιδίως τις υπόγειες σήραγγες.

«Αυτή είναι η διαταγή: μην αφήσετε τίποτα (σ.σ. όρθιο) πίσω. Αυτό ακριβώς να κάνετε», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του μέσω X.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the security zone in southern Lebanon, together with Defense Minister Israel Katz and Deputy Chief of the General Staff Maj. Gen. Tamir Yadai. The Prime Minister and the Defense Minister received a comprehensive briefing on the activity… pic.twitter.com/hG3CVJXp6X — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 30, 2026

Ακόμη, είπε πως οι ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να «δρουν» αμέσως, να «μην περιμένουν», όταν εντοπίζουν απειλή γι’ αυτούς. Απέκλεισε ακόμη την απόσυρση των μονάδων από την περιοχή που έχουν καταλάβει ωσότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί «πλήρως», ωσότου «εξαλειφθεί η απειλή».

Τι αναφέρει το κείμενο του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ

«Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ και τον αναπληρωτή αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, υποστράτηγο Ταμίρ Γιαντάι.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας της χώρας ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό από τον διοικητή της Βόρειας Στρατιωτικής Περιφέρειας, υποστράτηγο Ράφι Μίλο, τον διοικητή της 91ης Μεραρχίας και τους διοικητές των ταξιαρχιών που βρίσκονται στο πεδίο.

Επιπλέον, στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Άμυνας παρουσιάστηκε μια συλλογή καινοτόμων πυρομαχικών και οπλισμού για την αντιμετώπιση της απειλής των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε στους μαχητές:

«Ήρθα εδώ μαζί με τον υπουργό Άμυνας, τον αναπληρωτή αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον διοικητή της Βόρειας Διοίκησης και τους διοικητές σας με τους οποίους μίλησα – τον διοικητή της μεραρχίας και τους διοικητές των ταξιαρχιών – και σας χαιρετώ. Έχετε κάνει τεράστια δουλειά εδώ, και ουσιαστικά, αυτό που έχουμε κάνει είναι να στοχεύσουμε τον ιρανικό άξονα και να αρχίσουμε να τον συντρίβουμε. Χτυπήσαμε μέσα στο ίδιο το Ιράν, κάτι που κανείς δεν πίστευε, και εξαλείψαμε μια υπαρξιακή απειλή.

Ο σημαντικότερος κρίκος του ιρανικού άξονα βρισκόταν εδώ – η Χεζμπολάχ. Υπήρχαν 150.000 πύραυλοι και ρουκέτες, η υψηλότερη πυκνότητα πυραύλων και ρουκετών στον πλανήτη Γη. Σήμερα, τους έχουν απομείνει περίπου το 8%. Εξακολουθεί να είναι σημαντικό ποσοστό, αλλά δεν είναι πια αυτό που ήταν. Στις επιχειρήσεις σας, έχουμε εξοντώσει 9.000 τρομοκράτες, εκατοντάδες τρομοκράτες τις τελευταίες εβδομάδες. Και φυσικά, το κύριο πράγμα που κάναμε – και αυτό είναι που κάνετε εδώ – είναι να δημιουργήσουμε ζώνες ασφαλείας, όχι από τη δική μας πλευρά των συνόρων, αλλά από τη δική τους. Έτσι, το κάνουμε αυτό στο Λίβανο. Το έχουμε κάνει στη Γάζα.

Αυτές οι ζώνες ασφαλείας αποτελούν μια ριζική αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπουμε πλέον σε έναν στρατό τρομοκρατών να έχει πρόσβαση στα σύνορά μας. Τους απωθούμε – αυτό ακριβώς κάνετε. Και καταστρέφουμε, τόσο στην επιφάνεια όσο και υπόγεια, ουσιαστικά οτιδήποτε τους χρησίμευε ως μέσο για να μας επιτεθούν. Διεισδύσεις, επιθέσεις, σήραγγες τρομοκρατίας, χωριά τρομοκρατίας – όλα αυτά εξαλείφονται. Αυτή είναι η οδηγία: να μην αφήνετε τίποτα πίσω, και αυτό ακριβώς κάνετε.

Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε, πρώτα απ’ όλα, είναι ότι η οδηγία μας – η δική μου και αυτή του Υπουργού Άμυνας, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου και του Αναπληρωτή Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου – είναι να προστατεύετε τους εαυτούς σας ως πρώτη προτεραιότητα. Αν εντοπίσετε απειλή για την ασφάλειά σας, για τη ζωή σας ή τη ζωή των στρατιωτών σας – δράστε! Μην περιμένετε, δράστε, αυτή είναι μια αδιάλλακτη οδηγία.

Δεδομένου ότι έχουμε επιτύχει – χάρη στις επιχειρήσεις σας εδώ – την αναγνώριση του Ισραήλ από τον Λίβανο και την αναγνώριση του Λιβάνου από το Ισραήλ, λέμε τόσο στο Ιράν όσο και στη Χεζμπολάχ: φύγετε από εδώ, δεν έχετε καμία δουλειά να βρίσκεστε εδώ. Υπάρχουν δύο κυρίαρχα κράτη που επιθυμούν να συνάψουν ειρήνη μεταξύ τους, επιθυμούν να αποκαταστήσουν πραγματικά την ασφάλεια και την ευημερία για τους κατοίκους του Βορρά, αλλά και για τους κατοίκους του Λιβάνου. «Πρέπει να φύγετε» – αυτό αποτελεί ένα χαστούκι, ένα πλήγμα για τον ιρανικό άξονα, και δεν θα μείνει απαραίτητα αδιαμφισβήτητο.

Είμαστε πολύ περήφανοι για όσα έχουμε επιτύχει χάρη στη γενναία δράση σας, αλλά και στις αποφάσεις που έχουμε λάβει. Επιμένουμε ότι δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο έως ότου εξαλειφθεί η απειλή. Και όσο η Χεζμπολάχ παραμένει οπλισμένη και παρούσα εδώ, αποτελώντας απειλή για εμάς – θα παραμείνουμε εδώ.»

Τον Μπ. Νετανιάχου συνόδευαν ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Σμουέλ Μπεν Εζρά και ο στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού, υποστράτηγος Γκάι Μαρκιζένο».

Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Χεζμπολάχ αποτελεί τον πιο σημαντικό κρίκο σε αυτόν που αποτελεί τον «άξονα της αντίστασης» δυνάμεων που πρόσκεινται στο Ιράν. Υποστήριξε πως δεν απομένει παρά «το 8%» από τις 150.000 ρουκέτες που διέθετε κατ’ αυτόν η Χεζμπολάχ και ότι έχουν σκοτωθεί «9.000 τρομοκράτες» στον Λίβανο.

Τόσο η Χεζμπολάχ, όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου θεωρούν τη «ζώνη ασφαλείας» που αποφάσισε μονομερώς να δημιουργήσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας επιβολή κατοχής, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα με υπολογισμούς λιβανικών ΜΜΕ, το τμήμα της χώρας που έχει κυριεύσει το Ισραήλ ισούται με κάπου 620 τετραγωνικά χιλιόμετρα — ή αλλιώς το 6% της επικράτειας.