Ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ διέταξε την Πολιτική Διοίκηση του ισραηλινού στρατού, δηλαδή το διοικητικό όργανο της χώρας στη Δυτική Όχθη, να ξεριζώσει 3.000 δέντρα στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, δηλώνοντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο «καταστρέφει την ιδέα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης».

Από τον Φεβρουάριο του 2023, ο Σμότριχ είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της Πολιτικής Διοίκησης. Το κόμμα του, «Θρησκευτικός Σιωνισμός», δήλωσε ότι «το Ισραήλ εκδίωξε Άραβες που κατέλαβαν κρατικές εκτάσεις στη Σαμάρεια», υποστηρίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι φύτεψαν παράνομα τα δέντρα σε κρατικές εκτάσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich announced that the Civil Administration uprooted around 3,000 trees in Judea and Samaria, claiming they were planted on state land near the Shakak Industrial Park. "We are building the Land of Israel and destroying the idea of a…

Σύμφωνα με το κόμμα του, το Ισραήλ ξερίζωσε 49 στρέμματα δέντρων σε «διάφορα σημεία καταπάτησης» στην περιοχή.

«Ακολουθούμε μια αποφασιστική και αδιάλλακτη πολιτική για την προστασία των κρατικών εκτάσεων και την προώθηση των οικισμών», δήλωσε Μπεζαλέλ Σμότριχ και συμπλήρωσε: «Χτίζουμε τη Γη του Ισραήλ και καταστρέφουμε την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».