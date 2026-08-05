Ο γνωστός blogger Perez Hilton μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, ύστερα από κινητοποίηση των αρχών που προκλήθηκε από αλλεπάλληλες κλήσεις θεατών ζωντανής μετάδοσης στο TikTok. Στην συγκεκριμένη μετάδοση φαίνεται να αυτομαχαιρώνεται και να το απολαμβάνει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρήστες της πλατφόρμας εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την ψυχική του κατάσταση και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία του, διαπίστωσαν ότι βρισκόταν μόνος του. Ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για περιστατικά ψυχικής υγείας, επέλεξαν να διαχειριστούν την κατάσταση με στόχο την αποκλιμάκωση και την ασφαλή έκβαση του συμβάντος.

Ζωντανή μετάδοση προκαλεί ανησυχία

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ο Hilton εμφανίστηκε να επιδεικνύει ιδιαίτερα ανησυχητική συμπεριφορά και να προβαίνει σε δηλώσεις που προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους θεατές.

Γεμάτος με αίματα στο πρόσωπο, ο Χίλτον φαίνεται να ευχαριστιέται τα τραύματα που προκαλεί στο κορμί του ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι. «Fuck yes» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά

Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών έξω από το σπίτι του, συνέχισε να απευθύνεται στο κοινό της μετάδοσης, λέγοντας «πυροβολήστε με, έχουν έρθει αστυνομικοί απ’ έξω».

Η ιατρική φροντίδα και η παρέμβαση του TikTok

Έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι αρχές κατάφεραν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από την κατοικία του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Μετά το περιστατικό, το TikTok αφαίρεσε το σχετικό βίντεο και προχώρησε στην αναστολή του λογαριασμού του blogger. Παράλληλα, οι εκπρόσωποί του ζήτησαν μέσω ανακοίνωσης να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα του ίδιου και της οικογένειάς του, επισημαίνοντας ότι η προτεραιότητα παραμένει η αποκατάσταση της υγείας του.

Τα μηνύματα συμπαράστασης και αντιδράσεις

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από επώνυμους και ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να εκφράζουν την ευχή για ταχεία ανάρρωση και να τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης υποστήριξης σε περιόδους ψυχικής κρίσης.

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι επικρίσεις προς το TikTok, καθώς αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι η πλατφόρμα άργησε να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση, η οποία παρέμεινε διαθέσιμη για περίπου μισή ώρα πριν αφαιρεθεί.

Ακολουθεί σκληρό βίντεο: