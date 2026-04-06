Διάταξη για την ημι-υποχρεωτική στρατιωτική θητεία που εισήγαγε η Γερμανία την 1η Ιανουαρίου έχει προκαλέσει πολλές αντιπαραθέσεις στη χώρα. Από τώρα και στο εξής, όλοι οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 17 και 45 ετών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια από την Bundeswehr (γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις) πριν εγκαταλείψουν τη χώρα για περισσότερο από τρεις μήνες.

Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας

Η διάταξη που κρύβεται στον νέο νόμο, η οποία θεωρητικά απαιτεί επίσης την αίτηση άδειας από τον στρατό εάν παραταθεί η παραμονή στο εξωτερικό, αποκαλύφθηκε στις 5 Απριλίου από την εφημερίδα Frankfurter Rundschau και πυροδότησε μια τεράστια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επισημαίνει ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας Repubblica. Στο Reddit, ένας χρήστης αστειεύτηκε: «Άρα αν ήθελα να μεταναστεύσω, θα έπρεπε να υποβάλω ένα «αίτημα μόνιμης εξόδου»;».

Επιβεβαιώνει την είδηση εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας

Μια εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε την είδηση, εξηγώντας: «Πρέπει να γνωρίζουμε ποιος μένει στο εξωτερικό». Αλλά ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στην σχετική παράγραφο, υπονοώντας ότι οι άδειες θα εκδίδονται σχεδόν αυτόματα.