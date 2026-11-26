Η Στοκχόλμη προχώρησε την Πέμπτη (26/11) σε διπλωματικό διάβημα, καλώντας τον πρέσβη της Ρωσίας προκειμένου να εκφράσει την έντονη αντίδρασή της τόσο για την πρόσφατη είσοδο ρωσικών πυραύλων στον πολωνικό εναέριο χώρο όσο και για την υπόθεση που αφορά φερόμενο σχέδιο δολοφονίας Αμερικανο-ουκρανού πολίτη στη Δανία.

Η παρέμβαση για τους πυραύλους στην Πολωνία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρώσος απεσταλμένος ενημερώθηκε άμεσα για τη θέση της Σουηδίας απέναντι στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας, η οποία σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τρεις ρωσικοί πύραυλοι κρουζ κατέπεσαν στη νοτιοδυτική Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας στη Δανία

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η σουηδική πλευρά κατήγγειλε ενώπιον του πρέσβη και τα όσα καταγγέλλει η Δανία από τις 20 Νοεμβρίου, σχετικά με σχέδια δολοφονίας ενός Αμερικανο-ουκρανού πολίτη στο έδαφός της, αποδίδοντάς τα στη Μόσχα.

Η Δανία, η οποία στηρίζει σταθερά το Κίεβο, είχε υποστηρίξει την ίδια ημέρα ότι η Ρωσία ετοίμαζε επίθεση κατά ενός Ουκρανού ράπερ που διαθέτει και αμερικανική υπηκοότητα. Βάσει των ισχυρισμών αυτών, το χτύπημα σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια συναυλίας σε προάστιο της Κοπεγχάγης, με τη συνδρομή ντόπιας εγκληματικής οργάνωσης. Τότε, οι δανικές αρχές είχαν καλέσει τον Ρώσο πρέσβη και είχαν ανακοινώσει την απέλαση του Ρώσου στρατιωτικού ακολούθου εντός επτά ημερών.