Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Ιράν κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη Χιούγκο Σόρτερ για επίθεση στην πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Λονδίνο και την αφαίρεση της επίσημης σημαίας της χώρας.

Ο γενικός διευθυντής του Τμήματος Δυτικής Ευρώπης στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Αλιρεζά Γιουσέφι, κάλεσε τον Βρετανό απεσταλμένο την Κυριακή για να διαμαρτυρηθεί για την «βεβήλωση» της επίσημης ιρανικής σημαίας στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο.

🚨BREAKING: The flag on Iran’s embassy in London has just been replaced with the lion and sun flag by a protester The Islamists are furious right now! The Iranian revolution has officially begun! 🔥 pic.twitter.com/mn6NjLXpLf — Inevitable West (@Inevitablewest) January 10, 2026

🚨 Breaking: The flag of Iran’s embassy in London was replaced with the lion and sun flag 👇 pic.twitter.com/nP04tvU7Jj — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 10, 2026

Ο Ιρανός διπλωμάτης καταδίκασε την αποτυχία της βρετανικής αστυνομίας να εγγυηθεί την ασφάλεια και να αντιμετωπίσει όσους παραβιάζουν το νόμο.

Ο Γιουσέφι είπε ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας της πρεσβείας του Ιράν, τους διπλωμάτες και το προσωπικό, αλλά και τους διπλωματικούς χώρους.

Μετέφερε επίσης την έντονη διαμαρτυρία του Ιράν στον Σόρτερ για τις «επεμβατικές» δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών.

Επιπλέον, επέκρινε έντονα τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ορισμένων τρομοκρατικών οργανισμών, που διαδίδουν ψέματα και προωθούν τη βία και την τρομοκρατία κατά του ιρανικού έθνους στο όνομα των μέσων ενημέρωσης.

Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει νομική και διεθνή δέσμευση να αντιμετωπίσει την οικονομική υποστήριξη της τρομοκρατίας και να αποτρέψει οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, και τόνισε τη σημασία της λήψης γρήγορων μέτρων για να σταματήσουν οι δραστηριότητες των μέσων ενημέρωσης που προωθούν τη μάστιγα.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε επίσης ότι διαμαρτυρήθηκε για «ορισμένη τρομοκρατική οργάνωση που, υπό το πρόσχημα των μέσων ενημέρωσης, διαδίδει ψέματα και προωθεί τη βία και την τρομοκρατία».

Ο Βρετανός πρέσβης εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό και δεσμεύτηκε να μεταφέρει τη διαμαρτυρία του Ιράν στους αξιωματούχους της χώρας του το νωρίτερο.

Η κλήση έγινε αφού ένας ταραχοποιός ανέβηκε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε τη σημαία της χώρας και την αντικατέστησε για λίγο με μια σημαία που αφορούσε την προ-ισλαμική επανάσταση.

Η ιρανική πρεσβεία δημοσίευσε αργότερα μια φωτογραφία στον λογαριασμό της X της σημαίας πίσω στη θέση της με τη λεζάντα «Η σημαία του Ιράν κυματίζει ψηλά».