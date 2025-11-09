Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, όπως και ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών προγραμματίζουν να επισκεφτούν το Πακιστάν αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν τη στάση και την εκκίνηση των συνομιλιών με το Αφγανιστάν, σχετικά με μία εκεχειρία στη Νότια Ασία, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με μία επίσημη σύνοψη των δηλώσεών του, κατά την πτήση επιστροφής του από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (9/11), όπου και είχε συνάντηση με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η επίσκεψη των τριών Τούρκων αξιωματούχων έχει στόχο να διασφαλίσει μία μόνιμη εκεχειρία και ειρήνη μεταξύ των κρατών της περιοχής, το συντομότερο δυνατό.