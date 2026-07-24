Δικαστήριο της Νότιας Κορέας επέβαλε στον επικεφαλής του επιχειρηματικού ομίλου SK Group, Τσόι Τε-γουόν, την υποχρέωση να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ, το ποσό των 944 δισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 644 εκατομμύρια δολάρια). Η υπόθεση αυτή, που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, αποκαλείται από τα τοπικά ΜΜΕ ως το «διαζύγιο του αιώνα».

Το τελικό αυτό ποσό –το οποίο αναμένει την οριστική επικύρωσή του– εμφανίζεται μειωμένο σε σύγκριση με την απόφαση του 2024, η οποία είχε επιδικάσει αρχικά 1,38 τρισεκατομμύρια γουόν. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται πάνω από μία δεκαετία μετά τον χωρισμό του ζευγαριού, ο οποίος προκλήθηκε όταν έγινε γνωστό ότι ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει παιδί εκτός γάμου.

Το παρασκήνιο με τα μυστικά κονδύλια

Η νομική διαμάχη για τη διανομή της περιουσίας του ζεύγους, που μετρούσε 35 χρόνια γάμου, υπήρξε μακρά και περίπλοκη. Το 2024, η πλευρά της Ρο υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είχε ευνοηθεί οικονομικά από τον πατέρα της, Ρο Τε-γου, πρώην πρόεδρο της χώρας (1988-1993). Τότε, το δικαστήριο είχε δεχτεί ότι ο πρώην πρόεδρος είχε διοχετεύσει στον Τσόι 30 δισ. γουόν από παράνομο μυστικό ταμείο το 1991, δικαιολογώντας την αρχική αποζημίωση-μαμούθ.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε τα δεδομένα την περασμένη χρονιά. Έκρινε ότι εφόσον τα κεφάλαια αυτά ήταν προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων, δεν μπορούσαν να υπολογιστούν ως μέρος των κοινών περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού, οδηγώντας έτσι στη μείωση του ποσού.

Η στάση του επιχειρηματία

Μέσω εκπροσώπων του, ο πρόεδρος της SK Group εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την αναστατώση που προκάλεσε στην κοινή γνώμη η προσωπική του υπόθεση. Η νομική του ομάδα σημείωσε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα μόλις μελετήσει διεξοδικά το σκεπτικό της απόφασης.

Η αυτοκρατορία της SK Group και η κυριαρχία στην ΑΙ

Ο όμιλος SK Group αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα chaebols —τις οικογενειακές επιχειρηματικές αυτοκρατορίες που κινούν την οικονομία της Νότιας Κορέας— καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά τη Samsung.

Ξεκινώντας από την υφαντουργία το 1953, εξελίχθηκε σε έναν γίγαντα με παρουσία στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, μέσω των τηλεπικοινωνιών (SK Telecom) και των καυσίμων.

Παράλληλα, ο όμιλος πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο χάρη στη θυγατρική της SK Hynix. Ως βασικός προμηθευτής μικροτσίπ της Nvidia, η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, ξεπερνώντας σε χρηματιστηριακή αξία τα 128 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η αλματώδης αυτή ανάπτυξη ενίσχυσε σημαντικά την επιρροή του Τσόι Τε-γουόν, ο οποίος πρόσφατα δέχθηκε δημόσιους επαίνους από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιούνγκ, για τη συμβολή του στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, ο όμιλος κατέγραψε ρεκόρ στις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή ξένης εταιρείας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.