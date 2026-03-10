Αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το μέτωπο που άνοιξε (μαζί με το Ισραήλ) εναντίον του Ιράν. Ενώ η σύγκρουση εισέρχεται στην 11η μέρα της, ο ίδιος χθες σε συνέντευξη Τύπου προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να κατευνάσει τις αγορές, λέγοντας πως το τέλος είναι κοντά. Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικοί στόχοι μπορεί να είναι «σχεδόν ολοκληρωμένοι» αφού όμως προηγουμένως είχε πει στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής ότι «δεν έχουμε κερδίσει αρκετά». Συνεχίζοντας ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει πάνω από 5.000 στόχους, αλλά αφήνουν μερικούς «για αργότερα».

Πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα η Wall Street Journal, αναφέρουν πως οι σύμβουλοί του τον παροτρύνουν να ανακοινώσει άμεσα ένα σχέδιο εξόδου από την σύγκρουση, καθώς ο πόλεμος έχει ταράξει ήδη συθέμελα τις αγορές και απειλεί να δυναμιτίσει την παγκόσμια οικονομία.

Οι απειλές για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ εξακολουθούν να υπάρχουν και η απειλή του Τραμπ με «φωτιά και οργή» για το Στενό του Ορμούζ έφερε μεν πτώση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά μένει να αποδειχθεί πόσο θα κρατήσει αυτό. Το Ιράν προειδοποίησε ωστόσο ότι οι ένοπλες δυνάμεις «περιμένουν τον αμερικανικό ναυτικό στόλο» στο Στενό.

«Δεν νομίζω ότι το ζήτημα των συνομιλιών με τους Αμερικανούς θα τεθεί ξανά στο τραπέζι» διεμήνυσε από πλευράς του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στο PBS News.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, οι ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει τις δυνατότητες μελλοντικών διαπραγματεύσεων, εξαπολύοντας επανειλημμένες επιθέσεις σε διπλωματικές συνομιλίες – πρώτα τον Ιούνιο του περασμένου έτους και στη συνέχεια ως την έναρξη της Επιχείρησης «Επική Οργή».

Η WSJ αναφέρει ότι ορισμένοι από τους βοηθούς του Τραμπ τον έχουν προειδοποιήσει ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μειώσει την υποστήριξή του, ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν.

Οι σύμβουλοι του έχουν ανταποκριθεί σε παραινέσεις από Ρεπουμπλικάνους που έχουν εκφράσει ανησυχία για το τι θα σημαίνει ο πόλεμος για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές, αναφέρει η Journal.

Συνεπώς, οι βοηθοί του κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χρειάζονταν ένα πιο επιθετικό σχέδιο για να προωθήσουν τον πόλεμο εν μέσω αυξανόμενων τιμών φυσικού αερίου, αναφέρει η WSJ.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει τον τερματισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς και υποστηρίζει τη δολοφονία τρομοκρατών, και αυτό πρόκειται να πετύχει ο Πρόεδρος Τραμπ», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου που διέψευσε το δημοσίευμα. «Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου επικεντρώνονται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στο να διασφαλίσουν ότι η Επιχείρηση «Επική Οργή» θα συνεχίσει να είναι μια τεράστια επιτυχία και το τέλος αυτών των επιχειρήσεων θα καθοριστεί τελικά από τον πρόεδρο», λέει η Κάρολάιν Λέβιτ.

Παρά την ανησυχία ορισμένων συμβούλων του, αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν στην εφημερίδα Journal ότι ο πόλεμος είναι απίθανο να τελειώσει όσο το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε χώρες της περιοχής και όσο το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά στόχους στο Ιράν.