Η πρόταση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη δημιουργία ενός «τείχους drones» με στόχο την προστασία της Ευρώπης από τη Ρωσία προκαλεί σκεπτικισμό στο Παρίσι και το Βερολίνο, με τον Εμανουέλ Μακρόν να τονίζει ότι οι ανάγκες άμυνας είναι πιο σύνθετες και απαιτούν προηγμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και αποτροπής.

«Είμαι επιφυλακτικός με τέτοιους όρους. Τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Τετάρτη, πριν από τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πιο πιεστικές αμυντικές προτεραιότητες.

«Στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για να προβλέπουμε καλύτερα τις απειλές, αποτροπή με ευρωπαϊκές δυνατότητες μακράς εμβέλειας, καθώς και περισσότερα αντιαεροπορικά και συστήματα κατά drones», πρόσθεσε.

Τα περιστατικά με τις παραβιάσεις drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δανίας και της Νορβηγίας έχουν οδηγήσει την Ευρώπη να εξετάζει τη δημιουργία «τείχους drones», μια πρωτοβουλία που είχε προτείνει πέρυσι για πρώτη φορά ομάδα χωρών της πρώτης γραμμής και την οποία στήριξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι υπάρχουν πιο επείγουσες προτεραιότητες. «Άμυνα κατά των drones βεβαίως, αλλά όχι με ένα τείχος drones», είπε σε ομιλία του στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

Η συζήτηση για το τείχος drones υπογραμμίζει επίσης πώς η γεωγραφία συχνά οδηγεί σε διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προστασίας της ηπείρου από εξωτερικές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και αυτές οι διαιρέσεις έγιναν εμφανείς στην Κοπεγχάγη κατά την άφιξη των ηγετών στη σύνοδο κορυφής.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε να μην ξεχαστεί το νότιο μέτωπο της Ευρώπης, μήνυμα που επανέλαβε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό σχέδιο που αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου», είπε στους δημοσιογράφους.

Την ίδια ώρα, η πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια και ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, εξήραν το σχέδιο πριν από τη συνάντηση στην Κοπεγχάγη, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στις χώρες της πρώτης γραμμής και τα κράτη που βρίσκονται πιο μακριά από τα ρωσικά και ουκρανικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να επικεντρωθούν αντ’ αυτού στην από κοινού ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, Γαλλία και Γερμανία συνεργάζονται ήδη στον τομέα αυτό, στην ανάπτυξη τοπικών αποτρεπτικών δυνατοτήτων μακράς εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και στην αγορά περισσότερων αντιαεροπορικών συστημάτων.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της πυρηνικής αποτροπής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα drones δεν είναι σημαντικά, πρόσθεσε. «Προχωράμε με ταχύτατους ρυθμούς για να αποκτήσουμε δυνατότητες drone και αντιμετώπισης drones», είπε.

Το τείχος drones είναι ένα από τα τέσσερα ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια που παρουσίασε η Κομισιόν ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τετάρτη.