Η περίεργη κατασκευή με μία Φάτνη χωρίς πρόσωπα που στήθηκε στην μεσαιωνική πλατεία Γκραν Πλας στις Βρυξέλλες έγινε αιτία να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων τόσο εντός, όσο και εκτός των βελγικών συνόρων.

Πρόκειται για μία καλλιτεχνική ακροβασία όπου αντί για την κλασική ιερή απεικόνιση, η νέα φάτνη είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα υφάσματα, σχεδιασμένη από την αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων των Βρυξελλών, Βικτόρια-Μαρία Γκέιερ.

Η καινοτομία της έγκειται στην εμφάνιση που έχουν οι μορφές της Παναγίας, του Ιωσήφ, του Θείου Βρέφους και των άλλων προσώπων, που είναι όλες χωρίς πρόσωπο. Τα πρόσωπα έχουν αντικατασταθεί από ένα παζλ υφασμάτων σε αποχρώσεις του μπεζ και του καφέ. Σύμφωνα με την ομάδα σχεδιασμού, ο σκοπός αυτής της επιλογής ήταν να δοθεί ένας «συμπεριληπτικός συνδυασμός όλων των τόνων δέρματος, ώστε ο καθένας να μπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του».

La ville de Bruxelles opte pour une crèche de Noël en tissus et sans visage: “Un mélange inclusif pour que tout le monde s’y retrouve” https://t.co/mLKTLTQdkR pic.twitter.com/W8yjfG439m — La Libre (@lalibrebe) November 26, 2025

Το γεγονός ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς να σχολιάζουν ότι η φιγούρα της Παναγίας έμοιαζε περισσότερο με μουσουλμάνα λόγω του τρόπου που ήταν καλυμμένη.

Η δημοτική αρχή των Βρυξελλών, με δήμαρχο τον Φιλίπ Κλος , υποστήριξε την επιλογή, τονίζοντας ότι η προηγούμενη φάτνη έπρεπε να αντικατασταθεί λόγω φθοράς. Η επιλογή του έργου έγινε μάλιστα από τους ναούς των Αγίων Μιχαήλ και Γκουντούλις, με τον εφημέριο του Καθεδρικού Ναού να δίνει την επίσημη υποστήριξή του.

Ο Βέλγος Γερουσιαστής Ζωρζ-Λουί Μπουσέ χαρακτήρισε τις χωρίς πρόσωπο φιγούρες ως κάτι που θυμίζει περισσότερο «ζόμπι στους σταθμούς των Βρυξελλών παρά πραγματική φάτνη». Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του Τομάς Μουνιέ, ποδοσφαιριστή της Λιλ και της εθνικής Βελγίου. Το δεξί μπακ χρησιμοποίησε τον λογαριασμό του στο X για να σχολιάσει το νέο έργο γράφοντας: «αγγίζουμε τον πάτο… και συνεχίζουμε να σκάβουμε».