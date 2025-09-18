Μια δοκιμασία 46 ετών, ένα τεστ DNA, και οι δίδυμες Adelia και Maria Beatrice Mereu επανενώθηκαν επιτέλους με τη βιολογική τους μητέρα, María Verónica Soto.

Η περιπέτεια των δύο γυναικών είχε αίσιο τέλος, χάρη σε ένα τεστ DNA, που τυχαία έκανε ο γιος της μίας.

Στη βάση δεδομένων εντοπίστηκε η συγγένεια και έτσι η οικογένεια ετοιμάζεται να επανενωθεί, με την μητέρα να περιμένει να σφίξει και πάλι στην αγκαλιά της τα δύο της παιδιά.

«Ανυπομονώ να είμαι μαζί της, να την αγκαλιάσω ξανά, να μοιραστώ χρόνο με τη μητέρα μου, τις θείες μου, τα ανίψια και τις ανιψιές μου. Αλλά πάνω απ’ όλα, μαζί της, με τη μητέρα μου». Αυτό είπε η Adelia Mereu, η οποία τώρα ζει στο Lesmo, στην επαρχία της Monza, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο της Χιλής.

Μετά από σχεδόν μισό αιώνα, αυτή και η δίδυμη αδερφή της επανενώθηκαν, χάρη σε ένα τεστ DNA που πραγματοποίησε τυχαία ο γιος της Alessandro.

Ιστορίες σαν αυτή καταδεικνύουν το θεμελιώδες δικαίωμα να γνωρίζει κανείς την καταγωγή του, το οποίο αναγνωρίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Πηγή: La Repubblica