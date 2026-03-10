Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεμήνυσαν σήμερα (9/3) πως όποιες αραβικές ή ευρωπαϊκές χώρες απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα αποκτήσουν το δικαίωμα για διέλευση των πλοίων τους από το Στενό του Χορμούζ, όπως μετέδωσε χθες (8/3) η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την οποία πυροδότησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.