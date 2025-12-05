Την αποκάλυψη ότι η Τουρκία είναι κοντά στο να εγκαταλείψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία και ότι σε αντάλλαγμα, η κρίση των F-35 θα τελειώσει έκανε ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και Ειδικός Εκπρόσωπος για τη Συρία.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Μπαράκ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει αρχίσει να επιλύει τα προβλήματα με τα συστήματα αεράμυνας S-400 που έχουν προκαλέσει κρίση μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ και ότι η προμήθεια των F-35 θα ξεκινήσει εντός έξι μηνών.

Ενώ η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί το σύστημα S-400, εξακολουθεί να κατέχει τους πυραύλους, το ραντάρ και τον άλλο εξοπλισμό που το συνοδεύει.

«Πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν τους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», δήλωσε ο Τομ Μπαράκ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, σε συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή (5/12). Όταν ρωτήθηκε αν η Τουρκία πλησιάζει στην απαλλαγή από το ρωσικό σύστημα S-400, απάντησε «ναι».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συζήτησαν το σύστημα S-400 στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Η αγορά των πυραύλων αεράμυνας από την Τουρκία, πριν από σχεδόν μια δεκαετία, είχε ως αποτέλεσμα την υποστήριξή της από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 και οδήγησε τις ΗΠΑ στην επιβολή κυρώσεων, γνωστών ως CAATSA, σε ορισμένες τουρκικές αμυντικές εταιρείες. Αυτές τις εμποδίζουν να αγοράσουν πολλά είδη ευαίσθητου αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το ΝΑΤΟ φοβάται ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες εάν η Τουρκία – έδρα των μεγαλύτερων ενόπλων δυνάμεων του μπλοκ μετά τις ΗΠΑ – χρησιμοποιήσει S-400 παράλληλα με αεροσκάφη όπως τα F-35.

Στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα stealth αεροσκάφη, τα οποία θεωρούνται ευρέως τα πιο προηγμένα στον κόσμο και είναι γνωστά ως το «quarterback» των αιθέρων για την ικανότητά τους να συντονίζουν επιθέσεις με άλλα αεροπλάνα και drones. Κοστίζουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια το καθένα για την πιο ακριβή έκδοση.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ είπε ότι ο Ερντογάν «θα κάνει κάτι για εμάς». Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, άφησε να εννοηθεί ότι η Άγκυρα θα πρέπει να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Μπάρακ είπε ότι αυτό συμβαίνει ήδη.

Ο πρέσβης πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν μια «αδελφική σχέση» που έχει βελτιώσει τους δεσμούς μεταξύ των χωρών από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.