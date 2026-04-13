Ο Ντόναλντ Τραμπ διέγραψε ανάρτηση που τον παρουσίαζε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ως μορφή που παραπέμπει στον Ιησού Χριστό, έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε. Η εικόνα, η οποία δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Truth Social, απεικόνιζε τον Αμερικανό Πρόεδρο να εκπέμπει θεϊκό φως και να θεραπεύει έναν ασθενή. Μέσα σε λίγες ώρες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από συντηρητικούς και χριστιανούς που ανήκουν στη βάση στήριξής του.

He attacked the pope and posted a picture of himself as Jesus, KKKaroline Why do you keep protecting a demented pedophile rapist who won’t care that you’ll be forced to give birth in prison? I’m an atheist and even I know this is blasphemy, Fake Christian pic.twitter.com/UGGcU4QNut — Tara Dublin, Rock Star Author & Political Savant (@taradublinrocks) April 13, 2026

трампа все-таки кто-то заставил убрать свое убогое изображение в образе Иисуса Христа, которое он опубликовал с своей соцсети. Дебил подумал, дебил сделал, дебила заставили переделать. pic.twitter.com/ksqVYanjOS — Чокнутый горнист 🇺🇦 (@Buggy__Bugler) April 13, 2026



Ιδιαίτερο βάρος έχει το γεγονός ότι η κριτική δεν προήλθε από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά από πρόσωπα που παραδοσιακά, τον υποστηρίζουν. Η σχολιάστρια του Fox News, Ράιλι Γκέινς, εξέφρασε την απορία της για το περιεχόμενο, σημειώνοντας πως «λίγη ταπεινότητα θα του έκανε καλό» και ότι «ο Θεός δεν πρέπει να γελοιοποιείται».

Fox News Host Slams ‘Narcissistic’ Trump Over ‘Looney Tunes’ Jesus Image https://t.co/3WRUY0Xs8W — Mediaite (@Mediaite) April 13, 2026



Στο ίδιο κλίμα, η Μέγκαν Μπάσαμ της Daily Wire, χαρακτήρισε την εικόνα «εξωφρενική βλασφημία» και κάλεσε τον Τραμπ να ζητήσει συγχώρεση. Η συντάκτρια Ίζαμπελ Μπράουν έκανε λόγο για «αηδιαστική και απαράδεκτη» ανάρτηση, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού προς τη θρησκευτική πίστη.

Η εικόνα δεν ήταν πρωτότυπη δημιουργία του Τραμπ, καθώς είχε εμφανιστεί αρχικά σε άλλη πλατφόρμα από τον Νικ Άνταμς, γνωστό για αναρτήσεις υπέρ του με έντονες βιβλικές αναφορές. Ωστόσο, η αναδημοσίευσή της από τον ίδιο πυροδότησε την κατακραυγή. Αντιδράσεις εκδηλώθηκαν και από χρήστες της Truth Social, όπου συνήθως κυριαρχεί υποστηρικτικό κλίμα προς τον πρώην Πρόεδρο.

‘Gross blasphemy’. Image depicting Trump as Jesus figure removed after uproar https://t.co/Mc61XKcArC — USA TODAY Politics (@usatodayDC) April 13, 2026



Το περιστατικό αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς προηγήθηκε ένταση μεταξύ του Τραμπ και του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον ποντίφικα «αδύναμο», με αφορμή δηλώσεις του για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, ενώ ο ίδιος ο Πάπας είχε απαντήσει ότι δεν φοβάται την κυβέρνησή του και θα συνεχίσει να τοποθετείται δημόσια για τα διεθνή ζητήματα.

Trump attacks the Pope in a Truth Social rant, calling him “weak” and attacking his views on foreign policy, Iran, and even his legitimacy as pontiff—claiming he wouldn’t be Pope if Trump weren’t president. pic.twitter.com/TWWg0KUTjo — Sabria Chowdhury Balland 🇺🇸 (@SabriaCBalland) April 13, 2026