Δύο Ιταλοί, χρειάστηκαν 119 ημέρες και αρκετό θάρρος ώστε να διασχίσουν τον Ατλαντικό ωκεανό, ισορροπώντας πάνω σε δύο… μισοβυθισμένα αυτοκίνητα.

Για τους λάτρεις της περιπέτειας, ο Ατλαντικός ωκεανός δεν συνιστά ένα απροσπέλαστο θαλάσσιο εμπόδιο, αλλά μία πρόκληση και ένα εξαιρετικό πεδίο για να μετρήσει κανείς τις δυνάμεις του απέναντι στη Φύση.

Αυτό ήταν και το κίνητρο για δύο Ιταλούς, οι οποίοι πριν από αρκετά χρόνια αποφάσισαν να ανεβάσουν ακόμα πιο ψηλά το επίπεδο δυσκολίας, επιλέγοντας δύο αυτοκίνητα για να καλύψουν την απόσταση που χωρίζει τα Κανάρια Νησιά με την Καραϊβική.

Η διάσχιση του Ατλαντικού ωκεανού πάνω σε αυτοκίνητα αποτελούσε όνειρο ζωής για τον πατέρα των δύο Ιταλών, ο οποίος ωστόσο δεν κατάφερε να το πραγματοποιήσει, έχοντας χτυπηθεί από τον καρκίνο.

Θέλοντας να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του πατέρα τους, πριν αυτός φύγει από τη ζωή, τα δύο αδέρφια μαζί με δύο φίλους τους ξεκίνησαν για το μακρύ ταξίδι τους, μετατρέποντας δύο αυτοκίνητα σε δύο… μισοβυθισμένα πλωτά μέσα.

Δέκα ημέρες αργότερα, οι δύο από τους τέσσερις θαλασσοπόρους είχαν εγκαταλείψει τη προσπάθειά τους μετά από μια σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε τα δύο πληρώματα.

Ωστόσο ο 24χρονος Marco Amoretti και ο Marcolino De Candia συνέχισαν το ταξίδι τους πάνω στα δύο μισοβυθισμένα αυτοκίνητα, ανοίγοντας τα πανιά του για την Καραϊβική.

Μετά από 119 ημέρες και έχοντας καλύψει μια απόσταση περίπου 5.000 χιλιομέτρων (2.700 ναυτικά μίλια), οι δύο Ιταλοί κατάφεραν να πατήσουν ξανά στη γη έχοντας φτάσει στη Μαρτινίκα.

Ο Marco Amoretti έσπευσε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του ώστε να τους μεταφέρει τα χαρμόσυνα νέα και να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, ο οποίος κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για την ιστορία και μόνον να αναφέρουμε ότι τα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν οι δύο Ιταλοί για το ταξίδι τους ήταν ένα Volkswagen Passat Station Wagon και και ένα Ford Taunus, τα οποία και γέμισαν με αφρό πολυουρεθάνης ώστε να τους χαρίσουν την απαραίτητη πλευστότητα.