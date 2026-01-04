Η σύλληψη του Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του από τις αμερικανικές Αρχές και η μεταφορά τους στη Νέα Υόρκη για να δικαστούν, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Από την ΕΕ και τον ΟΗΕ μέχρι τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, οι απόψεις διχάστηκαν, ενώ έντονη ανησυχία εκφράστηκε από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

ΕΕ: Η θολή αντίδραση και οι διεθνείς ισορροπίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αιφνιδιασμένη από την κίνηση των ΗΠΑ, προσπάθησε να κρατήσει ισορροπία μεταξύ του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της στρατηγικής συνεργασίας με την Ουάσιγκτον. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την παραβίαση της κυριαρχίας της Βενεζουέλας, ενώ παράλληλα τόνισαν την ανάγκη για ειρηνική μετάβαση.

Οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν τη στήριξή τους στο λαό της Βενεζουέλας και δήλωσαν ότι οποιαδήποτε λύση στην πολιτική κρίση της χώρας θα πρέπει να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παρόλα αυτά, η αρχική αντίδραση ήταν η αναμονή για περισσότερες διευκρινίσεις από την αμερικανική κυβέρνηση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η Βρετανία δεν συμμετείχε στην επιχείρηση και ζήτησε να συναντηθεί με τον Τραμπ, ώστε να κατανοήσει τις συνέπειες της ενέργειας αυτής.

Κάγια Κάλλας: Αυτοσυγκράτηση και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, τόνισε ότι η ΕΕ δεν αναγνώρισε ποτέ την επανεκλογή του Μαδούρο, ενώ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου στη Βενεζουέλα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες: Αντίδραση και διαφοροποιήσεις

Μετά την επίσημη δήλωση του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την ανάγκη για «ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση» στη Βενεζουέλα, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η ενέργεια των ΗΠΑ απαιτεί «περίπλοκη νομική αξιολόγηση» και υπογράμμισε την ανάγκη για «ομαλή μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η προτεραιότητα είναι η «διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα και δημοκρατική κυβέρνηση με πλήρη νομιμοποίηση». Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα θα δράσει συντονισμένα με τους εταίρους της στην ΕΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα, χωρίς όμως να σχολιάσει άμεσα την νομιμότητα των αμερικανικών ενεργειών.

ΟΗΕ: Ανησυχία και κάλεσμα για διάλογο

Η αντίδραση του ΟΗΕ ήταν άμεση και έντονη. Ο Γενικός Γραμματέας, Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω του εκπροσώπου του, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση της βίας στη Βενεζουέλα και τόνισε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνιστά ένα «επικίνδυνο προηγούμενο» για το διεθνές σύστημα. Ο ΟΗΕ κάλεσε σε άμεσο διάλογο τις εμπλεκόμενες πλευρές και εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες στην περιοχή.

Ρωσία, Κίνα και Ιράν: Σφοδρές καταδίκες και υποστήριξη στο καθεστώς Μαδούρο

Οι αντιδράσεις από χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν ήταν έντονες και καταδίκασαν τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ. Η Ρωσία ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του «νόμιμα εκλεγμένου προέδρου» και χαρακτήρισε τη σύλληψη του Μαδούρο «απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας της Βενεζουέλας». Η Κίνα κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «ηγεμονική συμπεριφορά» και δήλωσε ότι η παρέμβαση παραβιάζει σοβαρά το Διεθνές Δίκαιο και την κυριαρχία της Βενεζουέλας.

Το Ιράν εξέφρασε τη σθεναρή του αντίθεση στην «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας, καταγγέλλοντας την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

Οι γείτονες της Βενεζουέλας: Ποικίλες αντιδράσεις

Η ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν οι γειτονικές χώρες της Βενεζουέλας, αλλά και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, αναδεικνύει τη σημασία του ζητήματος στην περιοχή. Η Κολομβία και η Κούβα καταδίκασαν την αμερικανική επιχείρηση, ενώ η Βραζιλία, το Μεξικό και άλλες χώρες της περιοχής ακολούθησαν παρόμοιες γραμμές. Αντίθετα, η Αργεντινή και το Εκουαδόρ χαιρέτισαν τη σύλληψη του Μαδούρο, με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, να δηλώνει «Η ελευθερία προχωρά!».

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, καταδίκασε την αμερικανική επιθετικότητα και ανακοίνωσε ότι η χώρα του κινητοποίησε τις ένοπλες δυνάμεις για να προετοιμαστεί για ένα πιθανό κύμα προσφύγων. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τόνισαν ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ ξεπέρασαν τα όρια.

Εσωτερικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, η σύλληψη του Μαδούρο και η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Η βουλευτής των Δημοκρατικών, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, υποστήριξε ότι η επιχείρηση δεν σχετίζεται με τα ναρκωτικά, αλλά με τα ενεργειακά συμφέροντα και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Η αντίδραση στο Κογκρέσο ήταν επίσης έντονη, καθώς οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την επιχείρηση.

Επιπλέον, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, καταδίκασε τη μονομερή αμερικανική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη πολέμου και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο Έλον Μασκ από την πλευρά του υπεραμύνθηκε της πρωτοβουλίας Τραμπ αναφορικά με το Μαδούρο.