Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξεγείρονται για την ποινή κάθειρξης 20 ετών που επέβαλε στον πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ, με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) να κάνει λόγο για «θανατική ποινή» και τη Διεθνή Αμνηστία να βλέπει στην απαγγελία της ποινής αυτής «επίθεση» εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης.

«Η ποινή κάθειρξης που απαγγέλθηκε σε βάρος του Τζίμι Λάι είναι επίθεση εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης που αντανακλά τέλεια τη συστηματική κατεδάφιση των δικαιωμάτων που άλλοτε χαρακτήριζαν το Χονγκ Κονγκ», ανέφερε η Διεθνής Αμνηστία σε ανακοίνωσή της. «Η βαριά ποινή 20 ετών κάθειρξης που επιβλήθηκε στον Τζίμι Λάι, 78 ετών, είναι, στην πράξη, καταδίκη σε θάνατο», έκρινε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η οικογένεια Λάι χαρακτηρίζει «δρακόντεια» και «απάνθρωπη» την ποινή του πρώην μεγιστάνα

Η οικογένεια του Τζίμι Λάι, που καταδικάστηκε από δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ σε κάθειρξη 20 ετών, ιδίως για αθέμιτη σύμπραξη με ξένες δυνάμεις, χαρακτήρισε την απόφαση «δρακόντεια» και «απάνθρωπη».

«Το ότι επιβλήθηκε στον πατέρα μου αυτή τη δρακόντεια ποινή κάθειρξης είναι συνταρακτικό για την οικογένειά μας και θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Σηματοδοτεί την πλήρη καταστροφή του δικαστικού συστήματος στο Χονγκ Κονγκ και το τέλος της δικαιοσύνης», ανέφερε ο Σεμπάστιαν Λάι, γιος του, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την οικογένεια του πρώην μεγιστάνα του Τύπου.

Η κόρη του Κλερ εξέφρασε από την πλευρά της τη λύπη της για την «απάνθρωπη» ποινή, θυμίζοντας την κλονισμένη υγεία του. Αν την εκτίσει, έκρινε, «θα πεθάνει» μετατρεπόμενος σε «μάρτυρα πίσω από τα σίδερα».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP