Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

«Χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος» μοιάζει πλέον η διάρρηξη στο Λούβρο, με τους μικροαπατεώνες που έβαλαν… χέρι στους θησαυρούς του Ναπολέοντα και έφυγαν ανενόχλητοι, καθώς η έκθεση που ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα για τα μέτρα ασφαλείας στο διάσημο γαλλικό μουσείο, δείχνει πως από καιρό η φύλαξη ήταν διάτρητη και ελλιπής.

Χαρακτηριστική είναι η πληροφορία που κυκλοφορεί, εν είδει ανεκδότου, ότι υπάλληλος της ασφάλειας του Μουσείου αποκάλυψε τον κωδικό που ξεκλείδωνε όλο το σύστημα της βιντεοεπιτήρησης στο χώρο και ήταν μία απλή λέξη: «Λούβρο».

The Louvre’s security is under fire after one employee claimed the password for the museum’s video surveillance was simply “Louvre.” @SamChampion has more. pic.twitter.com/rw8Ka5DOd1 — Good Morning America (@GMA) November 6, 2025

Τρεις εβδομάδες μετά την «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο με λεία αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ από την σπείρα των διαρρηκτών που εισέβαλαν με κινηματογραφικό τρόπο στον χώρο, το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου βρίσκεται για άλλη μια φορά στο προσκήνιο. Σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μια ασυνήθιστα καυστική έκθεση που επισημαίνει μια «επίμονη και διαρκή ανεπάρκεια» και μια χρόνια έλλειψη σε υποδομές για ασφάλεια και συντήρηση.

if you ever have imposter syndrome, just remember that the security password for The Louvre was “louvre” pic.twitter.com/xHIhw7DwaK — INFOSEC F0X 🔥 (@infosec_fox) November 5, 2025

Η έκθεση, τα αρχικά ευρήματα της οποίας είχαν ήδη εν μέρει αποκαλυφθεί μετά την διάρρηξη, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία των έργων τέχνης και του θεσμού. Η διάρρηξη χρησιμεύει ως «ένα δυνατό κάλεσμα αφύπνισης» για την ανάγκη άμεσης αναβάθμισης του εξοπλισμού ασφαλείας στο μουσείο, δήλωσε ο Πιερ Μοσκοβισί, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε το πρωί της Πέμπτης.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη μελέτη «δεν είναι καινούργιες» και ήταν γνωστές στη διοίκηση του μουσείου. Ωστόσο, το μουσείο, που υποδέχτηκε εννέα εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 (περίπου μία Ελλάδα δηλαδή), προφανώς δεν κατάφερε να κατανοήσει πλήρως την κλίμακα του προβλήματος.

Όπως γράφει η εφημερίδα LeParisien η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι καταπέλτης. Επισημαίνει «ελλείμματα σε εργασίες συντήρησης και συμμόρφωσης που δεν μπορούν να συνεχιστούν». Μεταξύ 2018 και 2024, το μουσείο έδωσε προτεραιότητα σε «ορατές και ελκυστικές» δραστηριότητες, όπως η απόκτηση έργων (με κόστος 105,4 εκατομμύρια ευρώ) και οι ανασχεδιασμοί του μουσείου (προϋπολογισμός 63,5 εκατομμύρια ευρώ), σε βάρος της συντήρησης και ανακαίνισης των κτηρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεών του, ιδίως δε, σε βάρος των υποδομών εκείνων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

👑 Le Louvre “a privilégié les opérations visibles et attractives” au détriment de la sécurité, estime la Cour des Comptes dans un rapport publié jeudi près de trois semaines après le vol de bijoux au retentissement mondial.

➡️ https://t.co/68azmWyRTe pic.twitter.com/zjcj5neyUD — Agence France-Presse (@afpfr) November 6, 2025

Το Λούβρο το «προστάτευε» η φήμη του

«Μέχρι πέρυσι, μόνο το 39% των χώρων με εκθέματα είχαν κάμερες, γράφει σε τηλεγράφημά του το Reuters. Τα υπόλοιπα; Προστατευμένα από τη φήμη και τις ευσεβείς πόθους. Η έκθεση καταγγέλλει χρόνια κακοδιαχείριση – χρήματα που διοχετεύθηκαν σε έργα δημοσίων σχέσεων, επανακυκλοφορίες καταλόγων μετά την COVID και αγορές νέων έργων τέχνης, ενώ οι υποδομές κατέρρεαν κάτω από μαρμάρινα δάπεδα.

Οι διοικούντες απέρριψαν σημαντικές συστάσεις για λιγότερες εξαγορές, υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, ψηφιακό εκσυγχρονισμό και πραγματικούς εσωτερικούς ελέγχους, που είναι «κατάλληλοι για ένα ίδρυμα αυτού του μεγέθους».

Οι αξιωματούχοι που έκαναν την έρευνα χαρακτήρισαν τη ληστεία ως «εκκωφαντικό συναγερμό». Αλλά οι συναγερμοί έχουν σημασία μόνο αν κάποιος ακούει. Προς το παρόν, η Μόνα Λίζα χαμογελάει πίσω από γυαλί του 16ου αιώνα – και την αμέλεια του 21ου αιώνα» γράφει σκωπτικά το διεθνές πρακτορείο.

Πηγή: Le Parisien, Reuters, Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων