Στη σύλληψη οκτώ ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Εγκληματικότητας (NCA), εξαρθρώνοντας ένα παγκόσμιο δίκτυο ανδρών που κατηγορούνται ότι νάρκωναν και κακοποιούσαν σεξουαλικά γυναίκες του στενού τους περιβάλλοντος.

Η υπόθεση παρουσιάζει εμφανείς ομοιότητες με τη συγκλονιστική ιστορία της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία έπεφτε επί μία δεκαετία θύμα βιασμού από τον πρώην σύζυγό της και δεκάδες αγνώστους που εκείνος προσκαλούσε, αφού πρώτα την είχε ναρκώσει. Μετά την ολοκλήρωση της δίκης του Ντομινίκ Πελικό το 2025, αντίστοιχες εγκληματικές δραστηριότητες έχουν αρχίσει να έρχονται στο φως σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με κυριότερες τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Η αποκάλυψη του παγκόσμιου δικτύου μέσω του Διαδικτύου

Η NCA, η οποία εξειδικεύεται στην καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, αποκάλυψε ότι τα μέλη αυτού του κυκλώματος σχεδίαζαν και εκτελούσαν «οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις» σε βάρος γυναικών που βρίσκονταν σε κατάσταση αναισθησίας λόγω της χρήσης ουσιών.

Η άκρη του νήματος βρέθηκε το 2025, έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα στη Γερμανία που εντόπισε ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό φόρουμ, όπου συζητούνταν και οργανώνονταν αυτού του είδους τα εγκλήματα. Όπως διαπιστώθηκε από τη βρετανική υπηρεσία, πρόκειται για «ένα πραγματικά διεθνές δίκτυο, μέλη του οποίου βρίσκονται σε δεκάδες χώρες, σε όλες τις ηπείρους».

Έρευνες σε εξέλιξη και ανησυχητικά ευρήματα

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει περισσότερα από 270 άτομα που συνδέονταν με την εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα, το όνομα της οποίας παραμένει απόρρητο.

Η διείσδυση της NCA στο φόρουμ οδήγησε στις πρώτες οκτώ συλλήψεις επί βρετανικού εδάφους. Παράλληλα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ακόμη 14 ανεξάρτητες έρευνες, τόσο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με ξένες αρχές.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της NCA, Νάιτζελ Λίρι, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τη νέα μορφή που λαμβάνει η εγκληματικότητα: «Οι σεξουαλικές επιθέσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα γεγονότα, αλλά γίνονται ολοένα και πιο οργανωμένες. Η έκταση του φαινομένου που έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα είναι βαθύτατα ανησυχητική».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η ραγδαία εξάπλωση και ο συντονισμός αυτών των αποτρόπαιων πράξεων «διευκολύνεται» πλέον σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών.