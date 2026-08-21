Σε μια πρωτοφανή κλιμάκωση της διπλωματικής και δικαστικής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ προχώρησε η Τουρκία, αιτούμενη την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης και «ερυθράς αγγελίας» από την Interpol σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης για «γενοκτονία» και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με αφορμή τη στρατιωτική αναχαίτιση του διεθνούς «Στολίσκου για τη Γάζα» σε διεθνή ύδατα.

Η υπόθεση του «Στολίσκου της Ελευθερίας» και οι κατηγορίες για γενοκτονία

Η δικαστική έρευνα αφορά την αιματηρή αναχαίτιση και την κράτηση ακτιβιστών που επέβαιναν στον διεθνή «Στόλο της Ελευθερίας», ο οποίος επιχειρούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον κ. Γκιουρλέκ, η υπόθεση εκδικάζεται στο 11ο Δικαστήριο Βαρέων Εγκλημάτων της Κωνσταντινούπολης.

Τα εντάλματα σύλληψης είχαν εκδοθεί αρχικά από το τουρκικό δικαστήριο στις 14 Ιουλίου 2026, με την κατηγορία της «γενοκτονίας» και της εκδήλωσης επίθεσης σε διεθνή ύδατα εναντίον αμάχων ακτιβιστών.

«Θα λογοδοτήσουν όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Στη δήλωσή του, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να συνεχίσει τη νομική μάχη σε διεθνές επίπεδο, κάνοντας ειδική αναφορά στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

«Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, των καταπιεσμένων και της συνείδησης της ανθρωπότητας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα για να διασφαλίσουμε ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου», δήλωσε ο Ακίν Γκιουρλέκ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης

Η ανάρτηση του Ακίν Γκιουρλέκ στο Χ, αναφέρει αναλυτικά:

«Η δικαστική διαδικασία σχετικά με την επίθεση που πραγματοποιήθηκε εναντίον ακτιβιστών του Παγκόσμιου Στόλου της Ελευθερίας, το οποίο απέπλευσε για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, συνεχίζεται με αποφασιστικότητα. Στην υπόθεση με αριθμό 2026/108 Esas του 11ου Βαρέων Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, διεξάγεται δίωξη εναντίον 35 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων των Μπενιαμίν Νετανιάχου και Αφέκ Μόσκοβιτς.

Στο πλαίσιο του φακέλου, σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου 2026 για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Αφέκ Μόσκοβιτς με την κατηγορία της «Γενοκτονίας», έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών μας για την έκδοση κόκκινης ειδοποίησης σε διεθνές επίπεδο για την αναζήτησή τους και τα σχετικά έγγραφα έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών μας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αφέκ Μοσκόβιτς δικάζονται με τις κατηγορίες για «Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας», «Γενοκτονία», «Στέρηση της Ελευθερίας Ειδικευμένου Ατόμου», «Εσκεμμένη Τραυματισμό», «Βασανιστήρια», «Ζημιά σε Περιουσία», «Ειδική Λεηλασία» και «Απεροχή Οχημάτων Μεταφορών» σε σχέση με την ένοπλη επέμβαση εναντίον πολιτών που παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα σε διεθνή ύδατα και την κράτηση ακτιβιστών.

Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την ιδέα ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία εφαρμόζει πολιτική γενοκτονίας στη Γάζα, είναι ανέγγιχτη και ατιμώρητη. Δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλύψουν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα ή να προστατευθούν οι δράστες από την ατιμωρησία. Θα αξιοποιήσουμε αποφασιστικά όλες τις δυνατότητες του εθνικού και διεθνούς δικαίου. Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, της Αυτού Εξοχότητας.

@RTerdogan , θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, των καταπιεσμένων και της συνείδησης της ανθρωπότητας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα για να διασφαλίσουμε ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου ».